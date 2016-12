Régie d’incendie : entente avec Kingsbury

Windsor (RC) – La Municipalité de Kingbury a signé une entente d’un an et demi avec la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor. Elle permet ainsi aux deux casernes de la Régie (Windsor et Saint-François-Xavier-de-Brompton) d’intervenir sur le territoire de la municipalité en cas d’incendie selon un coût fixé à l’entente.

Présent dans les locaux de la Régie pour la signature de l’entente au début de la soirée du 4 octobre, le maire de Kingsbury, Pierre-Luc Gagnon, est très satisfait de l’accord.

« À l’avantage de la présence des pompiers de la Régie lors d’un feu, nous allons pouvoir disposer des services de prévention en incendie auprès de notre population. À la fin de cette entente, nous pourrons la renégocier avec la possibilité d’accroître notre présence auprès de la Régie », entrevoit M. Gagnon.

Kingsbury avait auparavant disposé d’un service de prévention. Plus récemment, un camion de pompier inutilisé était encore présent, possiblement à l’époque de l’entreprise Camoplast qui avait cessé ses activités à Kingsbury.