Des gains pour GMCA/Bar Val-Joli et Profusion/Synerco

Windsor (RC) – Les meneurs de la ligue Industrielle Alliance, GMCA/Bar Val-Joli et Profusion/Synerco ont respectivement signé des gains de 7 à 6 et de 11 à 1 face à Plomberie C. Auger/St-Gabs et Construit-Tech/Promutuel Assurance.

Le premier match en soirée du dimanche 9 octobre au Centre Lemay a débuté favorablement pour Plomberie Auger/St-Gabs. Sébastien Morneau (2b-1a) à 3:45 et David Massé (1-1) à 4:02 ont pris les devants vers le filet d’Olivier Verret jusqu’à ce que Ben Leblanc (1-1) et Hugo Fournier (2-0) ouvrent le pointage à deux minutes d’intervalle pour Profusion/Synerco. L’équipe adverse a cependant répliqué avec le second point de Morneau peu avant le retour au vestiaire.

À partir de la 19e seconde du deuxième tiers, Profusion/Synerco a renversé la vapeur avec les buts de Fournier et Mathieu Arsenault (1-1) jusqu’à celui de Luc Rivard à 10:49 face au gardien Marc Bissonnette. Christian Duquette a été le seul qui a marqué pour Plomberie Auger/St-Gabs. À 32 secondes du début de la troisième période, Karl Parent a nivelé le pointage, mais Max Drapeau redonnait l’avance aux siens jusqu’à ce que Ben Bissonnette égalise la marque sans aide à 7:23. En tir de barrage, c’est finalement Max Drapeau qui a donné la victoire à Profusion/Synerco, ce qui lui a valu d’être le Joueur du match Bar La Game.

Les arbitres ont été occupés avec neuf pénalités pour Plomberie C. Auger/St-Gabs et sept pour Profusion/Synerco. De ce nombre, quatre ont été décernées à 5:07 pour chacune des formations.

Deuxième match

Pour la dernière confrontation, GMCA/Bar Val-Joli a carrément massacré Construit-Tech/Promutuel. L’unique but des perdants revient à Sébastien en première période, tandis que le gardien Marc Bissonnette égrenait une longue soirée face à son homologue Maxime Blanchard.

Les vainqueurs ont débuté la première séquence avec les buts de Marc-Antoine Savard, Jay Champagne (2-2) et Mick Couture (2-2). En deuxième, GMCA/Bar Val-Joli a carrément pris les devants avec ceux de Mathieu Viens (2-2), Alex Rousseau (2-2), Champagne et Jean-François Dutilly (2-2). Au dernier tiers, Couture, Rousseau, Viens et Dutilly ont complété la partie par un gain de 11 à 1. En tenant compte de l’unique but des perdants et de la chimie des vainqueurs qui ont été nombreux à allumer la lumière rouge, le Joueur du match du Bar La Game est décerné à Jay Champagne qui a assuré le but gagnant à 2:11.

Au terme du dernier programme, GMCA/Bar Val-Joli domine avec 37 points. Profusion/Synerco suit avec 29 points, Construit-Tech/Promutuel Assurance avec 21 et Plomberie C. Auger/St-Gabs avec 13.