La Caisse versera un montant pour les paniers de Noël des Chevaliers

Windsor (RC) – Après dix-sept années consécutives, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François et le conseil 2841 des Chevaliers de Colomb ont décidé de mettre un terme au souper populaire qui était réservé au profit des paniers de Noël.

« Autant les employés et la direction de la Caisse que nos membres Chevaliers en sont venus à cesser cette activité. Durant les dernières années, c’était de plus en plus difficile d’avoir le temps nécessaire à organiser ce repas bénéfique », explique le Grand Chevalier Marc Morin.

Cependant, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François verra à remettre un don en argent lors du prochain souper mensuel des Chevaliers qui aura lieu le vendredi 21 octobre, dès 18 h. Afin d’encourager le mouvement colombien local qui continue l’œuvre des paniers de Noël par le biais de la traditionnelle guignolée, les gens sont invités à venir porter leurs dons en argent et les denrées non périssables au bureau des Chevaliers. L’endroit est ouvert durant l’avant-midi, du lundi au vendredi. On peut aussi s’informer au 819 845-2686.

De 1999 à 2015

Dans le cadre de la Semaine Desjardins, c’est à l’automne 1999 qu’avait été instauré le premier souper organisé par ce qui était alors la Caisse Desjardins de Windsor. L’initiative résultait de l’ex-directeur général Jean-Marc Richer, qui était alors directeur des Services-conseils de la Caisse populaire, d’où l’appellation « souper populaire ». Pour ce premier repas de spaghettis organisé par les employés de la caisse, environ 300 convives avaient apporté une valeur de près de 1 400 $ en denrées non périssables à laquelle s’ajoutait un montant approximatif de 200 $ en argent.

Jusqu’à ce que les Chevaliers s’installent dans l’ancienne église Saint-Grégoire VII du secteur Greenlay, le souper-bénéfice avait lieu au Centre régional du Bel Âge, là où était situé le local du conseil 2841. À l’approche de la traditionnelle guignolée, le Grand Chevalier Armand Juneau et le responsable des paniers de Noël, Jean-Guy Guillemette, soulignaient chacun la confection des 187 paniers pour un budget d’environ 12 000 $ en 1998. Dès l’année suivante, le repas populaire avait pour but d’accroître les efforts des Chevaliers auprès des familles et personnes démunies.