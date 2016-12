Une 10e participation pour la Commission scolaire

Magog – Le samedi 24 septembre se tenait l’évènement annuel du Relais du lac Memphrémagog organisé par la Fondation Christian-Vachon à laquelle participait la Commission scolaire des Sommets (CSS). Cette activité de financement et de promotion de saines habitudes de vie a permis à la Fondation d’amasser 310 000 $ cette année, des sommes qui soutiennent directement la persévérance et la réussite scolaires des élèves de la région.

Près de 1300 jeunes, majoritairement du primaire, mais aussi du secondaire, ont participé au cross-country organisé à l’école secondaire de la Ruche. Ce sont également 210 équipes qui ont relevé le défi de courir à relais les 123 km du parcours faisant le tour du lac Memphrémagog.

Plusieurs membres du personnel de la Commission scolaire des Sommets (CSS), dont ceux du territoire de la MRC du Val-Saint-François, se sont impliqués bénévolement dans l’organisation du Relais. Certains apportaient leur aide au cross-country des jeunes alors que d’autres ont tenu des points de contrôle.

La CSS était aussi très fière de compter de nombreux employés parmi les équipes de coureurs, tant en provenance de ses établissements d’enseignement que du centre administratif. Par ailleurs, présente depuis la toute première édition du Relais, l’équipe de coureurs Les Sommets a réalisé cette année l’une de ses bonnes performances, terminant la course en 177e place avec un temps de 12 heures, 12 minutes et 35 secondes.

L’équipe Les Sommets a, de plus, remis 5414 $ à la Fondation lors de cette édition 2016 du Relais. Au total, en dix ans de participation, l’équipe elle a amassé et remis des dons totalisant plus de 51 288 $.