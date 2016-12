Un nouveau comité organisateur pour Nez rouge du Val St-François

Windsor – L’Opération Nez rouge (Sherbrooke métropolitain et satellite du Val-Saint-François) reprendra ses rennes dans le Val-Saint-François à compter du 25 novembre prochain. La présidente Cécile Chapdelaine et le responsable des communications David Fournier ont tous deux quitté leurs fonctions dernièrement. Mme Chapdelaine faisait partie de l’organisation de Nez Rouge à Windsor depuis plus de 13 ans et David Fournier en était à sa 10e édition.

Au terme de la dernière rencontre du comité, les membres ont nommé leur nouveau président, Marcel Rose, et le nouveau vice-président et responsable des communications, Jimmy Dessureault, qui se joindront à Nicole Caron, trésorière, et Danika M. Saint-Pierre, secrétaire.

Les bénévoles invitent d’ailleurs les personnes intéressées à être bénévole de l’opération Nez rouge de communiquer avec eux au 819 993-3951. Les dates d’opération 2016 seront les 25, 26 novembre et les 2, 3, 9, 10, 16, 17 et 31 décembre.