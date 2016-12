Du nouveau pour les haltes-allaitement de Nourri-source Val Saint-François

Richmond – Dans le cadre de la sixième saison des haltes-allaitements, Nourri-source Val-Saint-François propose cette année le visionnement en anglais d’un documentaire sur l’allaitement maternel intitulé Breastmilk. Ce film américain raconte sans détour et avec humour plusieurs expériences d’allaitement positives et négatives.

À l’heure ou l’Organisation mondiale pour la santé, Santé Canada, la Direction de la santé publique du Québec recommandent sans réserve l’allaitement exclusif comme étant la meilleure façon de nourrir son bébé durant les six premiers mois de vie, encore beaucoup de femmes éprouvent pourtant énormément de difficultés à y parvenir. La documentariste Dana Ben-Ari tente de trouver des réponses à ce phénomène sans pour autant juger les choix des femmes dont elle présente l’histoire.

C’est un film à voir pour toutes celles qui ont allaité, qui ont essayé d’allaiter, qui attendent un enfant et se posent des questions sur l’allaitement et bien sûr pour toutes leurs familles. L’activité est rendue possible grâce à une collaboration avec le Community Learning Center et s’adresse à toute la population.

La projection aura lieu le jeudi 13 octobre de 9 h 30 à 11 h 30 à l’École secondaire régionale de Richmond située au 375, rue Armstrong à proximité de la route 143. Elle sera suivie d’une discussion animée par les marraines de Nourri-source Val-Saint-François. Bébés bienvenus évidemment!

Une programmation bien remplie

Les haltes-allaitement auront lieu tout au long de l’automne un peu partout dans le Val-Saint-François, toujours de 9 h 30 à 11h 30. Elles ont pour but de proposer un thème de discussion en lien avec l’allaitement maternel et de permettre aux mères qui allaitent, ou qui souhaitent allaiter de poser des questions et d’échanger sur ce vaste sujet. Les rencontres sont animées par des mamans bénévoles qui ont elles-mêmes allaité leurs enfants et partagent leur expérience et leur soutien.

Le 21 octobre au 97, rue des Cypres à Valcourt, le thème est l’introduction des aliments. Le 8 novembre, la halte aura lieu à la Maison de la famille Les Arbrisseaux au 111, rue Saint-Georges à Windsor et portera sur les conseils et accessoires d’allaitement. Enfin, le thème de la sexualité et la contraception sera abordé à Richmond au 200, rue du Couvent le 9 décembre prochain.