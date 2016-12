Messe d’Action de Grâce et pèlerinage au cimetière de Windsor

Windsor – De nombreux paroissiens ont assisté à la messe qui avait lieu à la grande salle des Chevaliers de Colomb de Windsor dimanche dernier. Leurs présences provenaient des paroisses Saint-Philippe et Saint-François-Xavier, mais également des anciennes paroisses Saint-Gabriel et Saint-Grégoire VII à Windsor, Saint-Zacharie à Val-Joli et celle de Saint-Claude dont l’église a été démolie il y a quelques années, ainsi que l’ancienne église Saint-Philippe qui a été reconstruite suite à l’incendie survenu en mai 2013.

À une semaine de la fête de l’Action de Grâce, la messe du 2 octobre qui a débuté à 10 h visait à souligner l’abondance, le partage des récoltes et rendre grâce des bonheurs reçus durant l’année. Agrémenté d’un décor floral et des couleurs vives associées à cette période de l’année, le prêtre Clément Croteau a célébré la messe en présence de la chorale de Saint-François-Xavier sous la direction de Jean-Guy Hamel. Des membres de la chorale Saint-Philippe et Bernard Langlois au piano étaient aussi présents.

À l’approche du départ des activités liées aux paniers de Noël, les paroissiens ont fait don de produits alimentaires non périssables et de dons en argent.

Pèlerinage

À la messe dominicale s’ajoutait un pèlerinage en début d’après-midi au cimetière Saint-Philippe. Malgré l’absence de soleil et quelques gouttes de pluie, plusieurs personnes ont pu souligner la mémoire des défunts inhumés durant la dernière année à Windsor, Saint-François et Saint-Claude.