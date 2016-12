Estrie – Nicolas Dupont, Émilie Francoeur, Raphaël Francoeur et Julien Francoeur de l’équipe de l’entreprise Brimko, va construire la nouvelle maison de la famille Durocher à Saint-Georges-de-Windsor qui été incendiée volontairement à cause d’un grave problème de structure. C’est l’équipe de l’émission de Chantal Lacroix de « On efface et on recommence » qui s’activera d’ici peu avec les professionnels et bénévoles.