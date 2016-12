De l’aide pour une famille de la région de Windsor

Windsor (RC) – Michel Hamel, marchand-propriétaire du Provigo de Windsor, a remis à la famille d’Ève-Marie Lefebvre un don de 19 145 $ de la part de la Fondation pour les enfants Le Choix du Président. Cette aide monétaire permet de fournir à la jeune fille et sa famille un véhicule adapté.

« Nous sommes tellement heureux de pouvoir aider un enfant à réaliser son plein potentiel. Nous sommes fiers de faire équipe avec la Fondation pour les enfants Le Choix du Président afin de soutenir les enfants de notre communauté », a déclaré M. Hamel lors de la remise du montant en date du 24 septembre.

Ce don du magasin Provigo a été rendu possible grâce à la tenue de collectes de fonds en magasin auprès de la clientèle. La totalité des fonds amassés au Québec par la Fondation sont versées à des familles ayant un enfant atteint d’une déficience physique ou intellectuelle, ainsi qu’à des programmes de nutrition au profit des enfants. En 2015, la Fondation a remis plus de 2,4 millions $ à 416 familles et à 332 programmes de nutrition auprès de 37 800 enfants au Québec.