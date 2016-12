Nouveau calendrier au profit des scouts

Windsor (RC) – Pour une cinquième année consécutive, l’Association des scouts du Canada propose un calendrier de l’illustratrice Marie-Ève Tremblay. Une réalisation haute en couleur qui met de l’avant l’univers des scouts, dont ceux de Windsor.

Plus de 11 000 scouts sillonnent actuellement les rues du Québec et du Canada afin d’offrir ce calendrier à la population. C’est l’occasion d’acquérir une œuvre originale d’une artiste de renommée et de soutenir les activités de jeunes qui désirent s’impliquer dans la communauté et créer un monde meilleur. La vente du calendrier est une activité importante de financement des scouts.

On retrouve le travail de Marie-Ève Tremblay dans plusieurs magazines, en publicité, sur un timbre, sur des objets promotionnels ou en littérature jeunesse, aussi bien au Québec qu’au Canada et en Europe. « Dans la vie, j’aime la diversité, et le spectacle que nous offrent nos saisons répond à ce plaisir. J’ai réuni ces éléments qui m’inspirent, et représenté le scoutisme à ma façon. En souhaitant que mes illustrations puissent vous faire sourire tout au long de cette nouvelle année », explique Marie-Ève Tremblay.

L’Association des scouts du Canada regroupe 16 000 membres francophones à travers le pays. Sa mission est de promouvoir et soutenir le développement intégral des jeunes Canadiens francophones afin qu’ils atteignent leur plein potentiel comme individus et qu’ils jouent un rôle actif dans la société comme membres de leurs communautés. Les scouts du Canada font partie de l’Organisation mondiale du scoutisme et forment, avec les 161 autres organisations nationales, le plus grand mouvement jeune au monde avec 40 millions de membres.