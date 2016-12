Patrimoine et réalisations au Château du Bel Âge de Windsor

Windsor (RC) – La 9e édition de la Journée du patrimoine a été l’occasion de souligner également le 10e anniversaire des Résidences Château du Bel-Âge, le 18 septembre dernier. En tenant compte de plusieurs activités qui se tenaient durant cette même journée, la salle d’exposition a reçu de nombreux invités, parents et amis qui ont pu apprécier les pièces d’artisanat et les photographies, dont celle retraçant entre autres les trois phases de construction de l’édifice qui domine à l’intersection des rues Principale et Saint-Georges.

Parmi les quatre actionnaires des Résidences Château du Bel Âge, Raphaël Francoeur, qui a au départ situé l’emplacement du bâtiment, a rappelé les trois phases qui se sont échelonnées à partir de la moitié de l’an 2000 jusqu’à celle qui s’est achevée récemment à l’approche de l’été. L’énergie et la volonté d’instaurer le projet afin de permettre aux aînés de s’établir dans une résidence, sans devoir se diriger vers l’extérieur de Windsor, a été soutenu financièrement par Alain Rossi. Également actionnaires, Diane Nadeau et Catherine Rossi ont pour leur part forgé un milieu confortable et sécuritaire pour les aînés.

Présente à cette 9e édition du Patrimoine, la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, a rappelé la première pelletée de la phase 1 alors qu’elle était conseillère municipale désignée pour le choix d’un emplacement adéquat avec sa collègue, Solange Richard. Mme Bureau a félicité Raphaël Francoeur et les trois partenaires qui ont contribué aux trois phases.

Au chapitre de l’artisanat et des photos, le commissaire et photographe Pierre Pinard ainsi que Catherine Rossi ont brossé les neuf rendez-vous patrimoniaux qui ont généré plusieurs centaines de photos avec l’apport de la Caisse Desjardins. Hélène Borgia a aussi été présente à plusieurs reprises, dont pour cette 9e édition durant laquelle une des danseuses du Studio Hélène Borgia a offert une prestation bien maîtrisée.

Née en France et demeurant au Québec à Inverness depuis 1988, la sculpteure Anne Renard n’a pu être présente au Château du Bel Âge durant l’après-midi du 18 septembre. Le marchand d’art de Victoriaville bien connu à Québec, Jean-Claude Lampron, a pris le relais, permettant aux visiteurs d’apprécier plusieurs pièces installées à la salle d’exposition.