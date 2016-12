Activités à la Maison de la famille du Val-Saint-François

Windsor – La Maison de la famille Les Arbrisseaux vous invite aux activités suivantes durant le mois d’octobre: Prenez note qu’il est nécessaire de s’inscrire au 819 628-0077.

Initiation au portage de bébé : À Windsor, le 4 octobre et à Richmond le 12 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30. Venez découvrir les bases pour un portage agréable et sécuritaire. Cette séance se veut pratique autant que possible. Essayez les porte-bébés sur place ou amenez le vôtre. Un service de prêt des porte-bébés présentés durant l’atelier est maintenant disponible. Coûts : 20 $ pour les membres et 25 $ pour les autres participantes. Ne laissez pas le coût de l’activité vous empêcher d’y participer ; appelez-nous et nous trouverons une solution.

RCR pour bébés et enfants : À Richmond, le 19 octobre et Windsor le 25 octobre, de 19 h à 21 h. Apprenez la technique de réanimation cardio-respiratoire pour les enfants de 0 à 8 ans. Cet atelier est donné par une infirmière de l’Ambulance Saint-Jean. Coûts : 20 $ pour les membres ou 25 $ pour autres participants. Ne laissez pas le coût de l’activité vous empêcher d’y participer ; appelez-nous et nous trouverons une solution.

Ma famille s’agrandit…encore ! À Windsor le 11 octobre, de 19 h à 21 h. Échangez sur vos préoccupations lorsqu’un enfant vient agrandir votre famille. Des moments riches en émotions, mais souvent accompagnés de plusieurs questionnements. Gratuit.

Les matinées-rencontres : Ce volet offre la chance de venir avec vos petits de 0 à 5 ans pour profiter de tous les jouets, livres et matériels de la Maison de la famille. Dans une ambiance décontractée, venez jouer avec vos enfants et rencontrer d’autres parents. À tous les lundis matin, de 9 h 30 à 11 h 30. Venez quand vous voulez, pas besoin de vous inscrire. Les matinées-rencontre ont lieu au 111-115, rue Saint-Georges à Windsor.

Le groupe d’achat de Windsor : À tous les jeudis, dès 13 h. Joignez-vous aux personnes qui se rassemblent pour planifier des achats de groupe à prix réduit. Les produits d’épicerie sont de plus en plus chers et le budget familial n’est pas toujours facile à boucler. Cherchez-vous des moyens de faire des économies ? Le groupe d’achat de Windsor est pour vous! Demandez Catherine ou Mireille au 819 628-0077.