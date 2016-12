Le lac et ses rives accessibles à la communauté de St-François-Xavier

Saint-François (RC) – Jusque-là délimité à l’environnement du centre communautaire et au prolongement des espaces récréatifs, le parc des Pionniers est maintenant accessible aux citoyens et familles de Saint-François-Xavier-de-Brompton et de la région. Avec l’appui de la Municipallité à partir de 2015, l’Association du lac Tomcod a aménagé la portion du parc en bordure du lac.

« Nous avons élagué des arbres afin de mettre en valeur l’environnement, nettoyé le terrain et construit un escalier en bois donnant accès au Centre communautaire France-Gagnon-Laprade. Le pivot de cet aménagement est l’installation d’un quai fixé à même le lac. Suite à l’abandon de l’ancienne plage, il y a déjà plusieurs années, les réalisations inscrites durant l’année permettent à la population de se réapproprier le lac et ses rives dans le contexte d’un endroit public », a mentionné le président de l’association, Claude Paulin, qui s’est adressé à plusieurs représentants municipaux, bénévoles actifs au sein de divers regroupements communautaires et de parents accompagnés de leurs enfants.

L’aménagement complété a profité d’un montant total de 15 000 $ provenant de deux tranches de 7 500 $, dont celle du Pacte rural de la MRC du Val-Saint-François qui a permis l’achat du bois pour le quai et autres aménagements. L’autre portion est celle du comité chargé des festivités du 125e anniversaire de la Municipalité de Saint-Francois-Xavier-de-Brompton. Parmi les aménagements réalisés, les douze panneaux illustrant les divers types d’oiseaux présents dans l’environnement du lac Tomcod ont été réalisés par la photographe et graphiste Monia Laramée.

Le maire Claude Sylvain a souligné l’importance du nouvel environnement qui, tout comme le croque-livres, inauguré il y quelques semaines à l’école de l’Arc-en-ciel, ajoute un outil communautaire appréciable. Son collègue au conseil municipal bien au fait de l’association, Gérard Messier, a pour sa part félicité le travail de Claude Paulin et de ses collègues pour les efforts axés sur la sauvegarde du lac Tomcod au fil des ans, ainsi qu’à la volonté de mettre sur pied diverses activités de financement, dont celle du Salon des artisans qui progresse au fil des éditions annuelles.