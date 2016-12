Lancement des travaux du Mont St-Patrice à Richmond

Richmond (RC) – Regroupés sur la scène de la salle Quinn du Centre d’Art de Richmond durant l’avant-midi du vendredi 23 septembre, la députée du comté de Richmond Karine Vallières, le maire de Richmond Marc-André Martel et le président de la corporation du Couvent Mont Saint-Patrice, Benoît Saint-Pierre, ont tour à tour annoncé les étapes liées au lancement de la première phase des travaux du couvent. Cette étape importante sera celle de remettre à neuf la toiture du bâtiment centenaire.

Ces travaux représentent un investissement de plus de 120 000 $ pour lequel Mme Vallières a annoncé une subvention de 93 471 $ de la part du Conseil du patrimoine religieux. Cette phase initiale a pour but d’enrayer les infiltrations d’eau par une toiture redevenue étanche, ce qui protégera le reste du bâtiment déjà fragilisé par l’usure du temps et des rapiéçages de fortune. La campagne de restauration du Couvent Mont Saint-Patrice se divisera en plusieurs phases et a pour objectif la pérennité de l’édifice dont la construction remonte à 1883.

Prenant la parole suite à l’annonce de la députée, le maire Marc-André Martel a dès lors rappelé le début d’un voyage qui, à partir de 1984, a fait en sorte de perpétuer l’empreinte du bâtiment patrimonial par le biais du Centre d’Art. Mais les années additionnelles ont cependant laissé place à une dégradation sans un gouvernail concret malgré des tentatives louables. « Je suis très content qu’on passe à autre chose que des paroles et des paroles. Nous sommes maintenant rendus à des étapes concrètes. Le Pacte rural est aussi un moyen de nous aider à faire quelque chose de bien pour le couvent. L’apport des membres du CA est impressionnant et c’est M. Saint-Pierre qui a cru en ce projet et qui l’a remis debout même si ce n’était pas un travail facile. Aujourd’hui, c’est le lancement des travaux et cela a toujours été pour moi une priorité », a indiqué le maire de Richmond, qui a salué au passage son homologue du Canton de Cleveland, Herman Herbers, qui siège au conseil d’administration du couvent.

Patrimoine, financement et objectifs

Pour sa part, Benoît Saint-Pierre a rappelé que ce projet a vu le jour grâce à l’initiative de la corporation. « Ainsi, après moins d’un an d’activité, l’ambition et le dévouement des membres se reflètent à travers le lancement de cette vaste campagne. D’ailleurs, cela n’est pas la seule réalisation de la corporation ; nous avons fait en sorte que le couvent obtienne le titre de bâtiment « cité » et cela grâce à la Ville de Richmond qui a soumis la demande au ministère de la Culture et des Communications. De ce fait, nous constatons l’investissement important que les membres accordent au Couvent du Mont Saint-Patrice », d’ajouter M. Saint-Pierre, qui a été applaudi par les personnes liées de près ou de loin au projet.

Tout comme le projet de restauration, la campagne de financement s’échelonnera aussi sur deux phases. Les instances publiques seront sollicitées et une deuxième partie comportera, entre autres, une collecte de fonds au sein de la population. Ces appuis sont primordiaux dans la réussite du projet et de la sauvegarde du Centre d’Art, qui est un élément important du patrimoine de Richmond et de sa région. Les travaux nécessaires à l’atteinte de ces objectifs incluent la mise aux normes (accessibilité, sécurité-incendie, chauffage, etc.), l’amélioration des conditions du bâtiment et l’optimisation des espaces disponibles.

Le projet a également été mis en branle en visant l’atteinte de quatre buts précis : préserver l’intégrité du bâtiment et établir son financement ; maintenir des locaux adéquats pour la formation et la diffusion des arts et de la culture ; conserver ceux offerts aux organismes d’économie sociale de la communauté du Val-Saint-François ; améliorer les conditions d’usage locatif pour attirer de nouveaux usagers.

L’ambition et le dévouement de la corporation du Couvent Mont Saint-Patrice ainsi que l’appui de la population et des instances publiques seront les éléments clés du projet de réfection du Centre d’Art de Richmond.