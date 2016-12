Du cinéma à l’énergie solaire à Valcourt

Valcourt – Valcourt 2030 et l’équipe du projet Carboneutre de l’école secondaire de l’Odyssée à Valcourt s’associent pour offrir une projection du documentaire Demain à la population du Grand Valcourt. Les organisateurs souhaitent ainsi susciter des discussions autour d’initiatives positives et concrètes qui pourraient être portées par et pour la communauté. L’événement écoresponsable et gratuit se tiendra le vendredi 28 octobre, dès 18h30, au Centre communautaire de Valcourt.

Demain est un film documentaire français réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, sorti en 2015. Devant un futur que les scientifiques annoncent préoccupant, le film a la particularité de ne pas donner dans le catastrophisme. Adoptant un point de vue optimiste, il recense des initiatives dans dix pays : des exemples concrets de solutions aux défis environnementaux et sociaux du 20e siècle, qu'il s'agisse d'agriculture, d'énergie, d'économie, d'éducation ou de gouvernance.

L’école de l’Odyssée participe au projet en rendant l’événement carboneutre. En effet, l’électricité nécessaire à la projection du film sera fournie par l’énergie solaire captée par la mini centrale photo voltaïque de l’école, proposant ainsi un film de solutions avec une solution déjà intégrée. L’équipe du projet Carboneutre sera sur place pour répondre aux questions reliées au projet et pour calculer l’empreinte carbone des spectateurs. D’ailleurs, les personnes présentes seront invitées à donner un montant d’argent pour compenser la production de gaz carbonique générée par leurs déplacements. L’événement bénéficie également du soutien de citoyens du Grand Valcourt et de la travailleuse de proximité de Val-Famille.

Rappelons que Valcourt 2030 est une démarche concertée qui s’appuie sur la reconnaissance des talents et des forces vives présentes au sein de la collectivité pour se mettre en action. Elle invite toutes les personnes intéressées, quel que soit leur origine, leur sexe ou leur âge à s’engager pour un futur meilleur. C’est une démarche englobante et démocratique, une volonté de la communauté de se prendre en charge maintenant pour des résultats à moyen et long terme.