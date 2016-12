Salon d'artisanat 2016 à Richmond

Richmond - L’École secondaire régionale de Richmond vous invite à participer au 1er Salon d’automne des métiers d’art de Richmond qui aura lieu à l’école, pendant le week-end du 24-25 septembre, le samedi, de 10 h à 17 h, et le dimanche, de 10 h à 16 h.

Venez découvrir l’originalité et le talent de plus de 70 créateurs de la région, et d’aussi loin que Montréal, qui présenteront divers produits de qualité faits à la main: poterie, bijoux, travaux de tricot/crochet, produits de boulangerie, décoration des fêtes, peintures, articles de cuir/bois, livres, bonbons, chocolats… L’entrée est libre et il y aura plusieurs prix de présence, dont une chance de gagner une escapade d’un week-end dans un chalet. La cafétéria sera ouverte pour l’occasion et offrira soupe, sandwiches et gâteries le samedi et un brunch le dimanche.

Nous tenons à remercier chaleureusement les commanditaires de l’événement pour leur soutien, soit Christian Preault, Couture Timbermart, la Ville de Richmond, Pizza Plus et le restaurant La Vieille Gare de Richmond. Les profits récoltés aideront à financer les activités sportives des élèves de l’École secondaire régionale de Richmond.