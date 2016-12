Saint-Denis-de-Brompton s’éclatera

Saint-Denis – Les 30 septembre, 1er et 2 octobre prochain, la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton et le comité culturel invitent tous les gens de la région à venir célébrer la culture.

Le samedi 1er octobre, tous sont invités à participer à une vraie veillée québécoise au sous-sol de l’église. Venez giguer et danser au son de la musique du groupe Danse Cadence. Pierre Chartrand et ses musiciens rappelleront de merveilleux souvenirs et feront découvrir l’ambiance et le plaisir qui caractérisaient les veillées d’autrefois.

Du vendredi 30 septembre à 17 h, au dimanche 2 octobre à 16 h, l’exposition des artistes, artisans et collectionneurs se tiendra à l’aréna Le Stardien (1000, route 249. Dimanche 2 octobre à 14 h, le spectacle de la Fête des Mots sera présenté en l’église Saint-Denis. Onze contes saint-denisiens seront interprétés par des comédiens de grand talent. La poésie et la chanson seront également au rendez-vous. Découvertes et plaisirs assurés !