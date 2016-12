2e édition de Viens faire ton tour : un total de 91 350 $

Richmond-Arthabaska – Les deux premières étapes de l’édition Viens faire ton tour se sont déroulées le samedi 17 septembre alors qu’Alain Rayes et sa conjointe, Catherine Lacoste, ont parcouru au total 44 kilomètres accompagnés de plusieurs autres coureurs et marcheurs.

Le coup d’envoi de cette deuxième édition a été donné à Windsor sous la présidence d’honneur de Sylvie Bureau, mairesse de la ville. « C’est toujours un plaisir de collaborer avec Alain Rayes et son équipe et aujourd’hui, c’est un exemple de collaboration entre lui, la Fondation du CSSS du Val-Saint-François et la Ville, tout cela dans le but d’amasser des sommes importantes pour des investissements en santé dans notre communauté », a-t-elle lancé en entrée de jeu. Suite aux premiers 10 km de course, le couple Rayes-Lacoste a pu annoncer que 10 830 $ seront remis à la Fondation grâce aux montants des inscriptions et des différents partenaires.

C’est 2300 coureurs et marcheurs qui auront accompagné Alain Rayes et Lacoste à Windsor, Asbestos et Victoriaville lors des trois étapes de l’édition 2016. Venant tout juste de parcourir 22 km chacun la veille à Windsor et Asbestos, les deux athlètes ont pu compter sur des coureurs et des marcheurs dynamiques pour les accompagner tout au long de leurs 8 tours du réservoir Beaudet. Ils auront ainsi parcouru plus de 64 kilomètres chacun en deux jours. Le tout, afin de promouvoir les saines habitudes de vie auprès de la population tout en amassant des sommes pour six organismes de la région, soit la Fondation du CSSS du Val-Saint-François à Windsor, la Source d’Arts et les sentiers 4 Saisons à Asbestos et la Fondation des Amis d’Elliot, Répit-Jeunesse et Solidarité Jeunesse à Victoriaville.

C’est donc avec un large sourire aux lèvres que le couple a annoncé qu’un montant de 91 350 $ avait été amassé par cette deuxième édition de Viens faire ton tour. « Il peut être difficile de faire une différence lorsqu’on est seul, mais ensemble tout est possible et avec chacune des personnes qui ont participé lors de la fin de semaine, c’est ce qu’on a démontré. Ce fut littéralement deux journées magiques et nous vous en remercions» a lancé le député et sa conjointe.

Le président d’honneur de cette dernière étape qui se déroulait à Victoriaville, le maire de cette ville, André Bellavance, avait également de très bons mots pour le duo Rayes-Lacoste ainsi que tous les coureurs et les marcheurs qui s’étaient mobilisés autour du réservoir Beaudet.