Karine Vallières veut changer le nom du comté pour Richmond - Rock Forest

Val-Saint-François – Invitée à prendre la parole devant les membres de la Commission de la représentation électorale dans le cadre de la Commission de l’Assemblée nationale, la députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Karine Vallières, a proposé de renommer le comté de Richmond pour le comté de Richmond - Rock Forest, en plus de plaider le statu quo quant à sa délimitation.

Depuis 2012, la circonscription de Richmond est formée d’une petite partie de l’ancien comté de Richmond, d’une portion de l’ancien comté de Johnson ainsi que de l’arrondissement de Rock Forest-Saint-Élie-Deauville de la Ville de Sherbrooke, secteur qui représente maintenant près de 50 % des citoyens du comté. Si l’ensemble de la MRC des Sources et une partie de la MRC du Val-Saint-François, qui ont déjà fait partie du comté de Richmond, se reconnaissent plus naturellement dans l’appellation comté de Richmond, il en va autrement du secteur Rock Forest-Saint-Élie-Deauville.

Les municipalités des MRC des Sources et du Val-Saint-François ont des réalités semblables, des milieux similaires, notamment avec une ville-centre autour de laquelle gravitent d’autres municipalités, et elles fonctionnent en mode MRC. Les citoyens de Rock Forest-Saint-Élie-Deauville font quant à eux partie de la Ville de Sherbrooke. Ces citoyens ont très peu de sentiment d’appartenance et de filiation avec l’appellation actuelle, ayant peine à imaginer faire partie de ce comté.

« En tant que députée, il m’importe que toutes les populations qui composent la circonscription de Richmond s’y reconnaissent. C’est la base pour s’intéresser à la démocratie et y participer. Pour y arriver, il est impératif que tous se sentent partie intégrante du comté » explique la députée Karine Vallières, qui a profité de cette Commission pour déposer une lettre d’appui de la Ville de Sherbrooke afin de rejoindre une plus grande majorité de citoyens.

La députée a aussi exposé qu’elle s’opposait au retrait des municipalités de Valcourt, Canton de Valcourt, Maricourt et Racine (toutes situées dans la MRC du Val-Saint-François) pour les joindre au comté d’Orford, tel que proposé par la Commission de la représentation électorale. La députée est catégorique : « Les gens de ces secteurs ont assez été barouettés. Ils ont été dans Johnson jusqu’en 2011, dans Richmond depuis 2012 et on veut les envoyer dans Orford. C’est inacceptable et j’ajoute ma voix à celle de tous les intervenants de ces milieux qui ont fait valoir leur désaccord lors des auditions de la Commission à Valcourt en avril 2015. Il est primordial de maintenir le plus possible l’intégrité de la MRC, une communauté naturelle. »

Karine Vallières considère que la carte doit être révisée, mais l’objectif principal est le taux de participation aux élections. « En ce sens, le taux anémique de participation des électeurs de la grande région de Valcourt constitue peut-être un des effets directs de trop nombreux changements de circonscription des électeurs au cours des dernières années », fait valoir la députée, qui croit que le rôle de la Commission est aussi de favoriser un taux élevé à l’exercice démocratique.

Lors de son intervention, Mme Vallières a aussi rappelé avec insistance l’importance de la MRC des Sources dans la dynamique du comté de Richmond et a déposé de nouveau la lettre de la MRC, stipulant « qu’au-delà des considérations sociales, économiques et culturelles, la MRC des Sources a une grande appartenance historique avec le comté de Richmond et souhaite que cela demeure ainsi. »