De l’emploi pour 133 étudiants cet été !

Val-Saint-François – Le programme Trio étudiant Desjardins pour l’emploi vient de clore sa 21e édition. Le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs, qui pilote le projet, est fier de souligner la concertation qui a permis d’offrir des emplois d’été valorisants à 133 étudiants de la région. La saison s’est conclue par deux soirées Gala du Mérite étudiant les 13 et 14 septembre dernier qui a permis de souligner tout le talent et le potentiel de notre relève à la façon « tapis rouge» !

Parmi ces 133 étudiants, 53 ont décroché un emploi régulier à l’aide du volet Expérience Travail-Été qui offre des subventions salariales aux employeurs pour les encourager à embaucher des jeunes de leur région. De plus, 80 jeunes ont profité de stages dans un organisme local afin de leur permettre de vivre une première expérience de travail enrichissante. Ces derniers ont également reçu des bourses d’implication de 500 $ bien méritées pour leur participation.

Dans le cadre des galas du Mérite étudiant, certains employeurs s’étant démarqués à titre d’employeurs modèles se sont vu remettre la reconnaissance « Employeur Pro-Jeunes ». Ce prix atteste du souci qu’ils portent aux étudiants qui travaillent pour eux et des mesures positives qu’ils prennent pour offrir un cadre de travail stimulant et gratifiant. Les lauréats 2016 sont Véronic Poisson de La Mante du Carré de Danville et Donald Dubuc de l’Association récréative et culturelle de Richmond. Finalement, les organismes participants ont été chaleureusement remerciés par le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs.

Bourses et collaboration

Les galas ont aussi été l’occasion de remettre 15 bourses du Mérite étudiant d’une valeur de 100 $ chacune, un montant de 100 $ dans le cadre de « Mon projet d’épargne Desjardins», un montant de 50 $ offert par la Caisse Desjardins du Val-Saint-François et de nombreux prix de présence, dont deux tablettes électroniques. Tout cela se déroulant dans une ambiance festive au plus grand bonheur des étudiants, partenaires et dignitaires présents.

C’est grâce à une collaboration gagnante des caisses Desjardins des Sources, des Bois-Francs, du Val-Saint-François et de l’Est de Drummond, ainsi que de la SADC des Sources, de la Chambre de commerce et d’industrie de Richmond et des municipalités participantes qui investissent chaque année des sommes importantes que ce programme peut être déployé. Cette année les partenaires ont financé 82 000 $, répartis de la façon suivante : 46 500 $ dans la MRC des Sources, 23 300 $ dans la région de Warwick et 12 200 $ dans la région de Richmond.