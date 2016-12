Une médaille à l’honneur de Gemma Gagnon

Windsor (RC) – Le conseil municipal de la Ville de Windsor a remis une médaille à Mme Gemma Gagnon, soulignant ainsi le Prix Hommage 2016 de la Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie qui lui a été décerné le 26 juin dernier.

« Cette reconnaissance est décernée à une personne bénévole de 50 ans et plus qui, par ses actions, contribue au mieux-être des aînés de leur milieu. La détermination, l’engagement, la pertinence, l’impact et l’innovation sont les principaux critères de sélection du jury », mentionnait au départ le communiqué intégral de la Table régionale à l’égard de Mme Gagnon. On peut le lire sur le site Internet de L’Étincelle en date du 27 juin dernier.