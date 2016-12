Les Chevaliers de Colomb ont célébré leur 75e anniversaire

Windsor (AR/RC) – C’est durant la fin de semaine des 16, 17 et 18 septembre que se déroulaient les activités de clôture du 75e anniversaire du Conseil 2841 des Chevaliers de Colomb de Windsor.

Faisant suite au tournoi de golf estival qui, soit dit en passant, fut une grande réussite, le méchoui du 16 septembre à la salle des chevaliers a démarré les activités du 75e, amorçant par la même occasion les repas mensuels au profit des Chevaliers.

Le samedi suivant, en fin d’avant-midi, une journée familiale s’est mise en branle avec un chapiteau, des jeux gonflables, des maquilleuses et des hot-dogs à prix modiques. De plus, des pompiers de la Régie d’incendie intermunicipale ont déployé la grande échelle de l’un des camions à proximité du bâtiment colombien.

La journée de dimanche a mis de l’avant les 75 années du Conseil 2841 avec au départ la messe célébrée en l’église Saint-Philippe en présence des Chevaliers de Colomb du 4e degré. Le curé Clément Croteau a pris soin de souligner l’importance du mouvement colombien au sein de la communauté de Windsor et de la région. Ensuite présent à la maison des Chevaliers pour le buffet honorifique, le prêtre a béni chacun des convives ainsi que le repas préparé par Buffet Lise, soulignant de nouveau l’importance de la charité et de l’aide apportée par les Chevaliers aux plus démunis

Dignitaires et partenaires

La présidence d’honneur a été confiée à l’homme d’affaires et ex-maire de Windsor, Malcolm Wheeler. Il a malheureusement été empêché par la maladie. Le Conseil 2841 lui souhaite un prompt rétablissement.

Outre l’absence de M. Wheeler, la table d’honneur regroupait le Secrétaire d’État Daniel Duchesne, le Grand Chevalier Marc Morin, le Directeur régional Roger Boucher et le Député du district 23, J. André Bourassa. Le chevalier Armand Routhier (AM) agissait à titre de maître de cérémonie.

Étaient présents lors du repas des représentants de tous les niveaux de la chevalerie : directeurs régionaux, députés de districts, membres du 4e degré ainsi que des représentants des conseils de Richmond, Saint-Georges-de-Windsor, Saint-Élie-d’Orford, Sherbrooke, incluant celui de l’arrondissement Brompton et Valcourt. À cette occasion, le représentant de l’État a remis au Conseil 2841 une plaque soulignant leur 75e anniversaire. Des représentants des municipalités de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Val-Joli et Windsor étaient aussi présents.

Implications et remerciements

C’est en 1938 que le mouvement colombien a commencé à se former à Windsor jusqu’à la fondation du Conseil 2841 en date de 1941. La première initiation s’est tenue le 21 septembre de cette même année. Au fil des ans, 70 guignolées ont été organisées et d’autres volets se sont ajoutés auprès d’organismes dont les cliniques de sang de la Croix Rouge et d’Héma-Québec, les activités sportives, les maladies du cœur et une étroite collaboration avec Action-Partage.

Le Grand Chevalier Marc Morin ainsi que son conseil, Jean Guy Côté, président du comité organisateur des activités ainsi que son équipe, tiennent à remercier tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin à cette réalisation.

La Caisse Desjardins du Val-Saint-François, les députés Karine Vallières et Alain Rayes, Herwood, la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton et la Ville de Windsor sont au nombre des commanditaires qui se greffés à l’événement. Des remerciements sont également adressés à tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à ce 75e anniversaire étalé sur trois jours.