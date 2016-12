Anciens élèves sollicités pour soutenir les nouvelles recrues

Windsor (RC) – La brigade des Paladins de l’école secondaire du Tournesol est de retour pour l’année scolaire 2016-2017. Afin de constituer la nouvelle équipe qui regroupe annuellement des élèves de 5e secondaire, les anciens Paladins qui ont participé aux éditions précédentes sont invités à former les nouveaux participants à l’occasion de trois rencontres, selon les disponibilités de chacun.

Les dates sont les suivantes : le mercredi 5 octobre et le jeudi 6 octobre, de 9 h à 21h, et le vendredi 7 octobre, de 8 h à 18 h. Les anciens Paladins ont jusqu’au 3 octobre pour encourager la relève. Dès maintenant, il suffit de confirmer sa présence en communiquant avec Sylvain Marcoux au 819 845-2728, poste 15732.

L’appui de Desjardins

Le retour de la brigade survient au terme de l’année scolaire 2015-2016 durant laquelle des compressions budgétaires avaient mis fin à la brigade de secourisme relevant du cours Univers de la santé offert par Le Tournesol. Pour le professeur Sylvain Marcoux qui a mis sur pied la brigade et assuré à la fois la continuité et la réputation des Paladins, tant au Tournesol qu’au sein des communautés de la région. « Ce fut très difficile de devoir abandonner ce volet qui a généré pour les jeunes l’intérêt et l’apprentissage vers les domaines de la santé et du secourisme. »

Cependant, M. Marcoux n’a pas abandonné la possibilité de remettre sur pieds Les Paladins. Et c’est de nouveau par le biais de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François que la brigade de secourisme est de retour, cette fois pour une 16e année scolaire.