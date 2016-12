Les billets du Bison en fête de St-Claude sont en vente

Saint-Claude (RC) – C’est le samedi 15 octobre prochain que se tiendra le traditionnel souper-bénéfice au centre des Quatre vents. Le bison sera de nouveau à l’honneur et apprêté de différentes façons afin de faire connaître à tous ses saveurs particulières. Par la suite, il sera possible de danser au son de l’orchestre de Rock et Estelle.

La Municipalité de Saint-Claude profitera de cet évènement afin de contribuer financièrement pour une deuxième année consécutive au parc-école de l’école secondaire du Tournesol. Le maire Hervé Provencher et son équipe invitent la population à être nombreux.

Le coût est 50 $ pour le souper et soirée. Pour se procurer des billets d’ici de 15 octobre, communiquez au bureau municipal au 819 845-7795, poste 1. Prenez note que les places sont limitées.