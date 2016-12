Faire une bonne action n'aura jamais goûté si bon!

Richmond (RC) – L'invitation à déguster de délicieux biscuits Sourire est lancée dans le cadre de la campagne de financement au profit de l'Association récréative et culturelle de Richmond (ARCR), en collaboration avec le Tim Hortons de l’endroit.

Du lundi 12 au vendredi 18 septembre, pour chaque biscuit vendu au coût de 1 $ (plus taxes), Tim Hortons remettra la somme entière à l'ARCR. Les sommes recueillies permettront de maintenir un service de qualité à prix abordable pour les jeunes et les familles de la région de Richmond (camp de jour estival), de la relâche scolaire (Samactive) et autres projets.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous nous associons à l'équipe du Tim Hortons de Richmond pour une 5e année. Les fonds amassés l'année dernière nous ont permis de renouveler notre matériel d'animation ainsi que d'offrir des bourses à nos jeunes assistants animateurs. Cette campagne nous est définitivement d'un grand support dans la réalisation de nos projets et nous invitons les gens de la région à nous supporter », mentionne Donald Dubuc, agent jeunesse pour la commission des loisirs de Richmond.

2000 sourires

L'objectif est d'atteindre la vente de 2000 biscuits Sourire d'ici vendredi. Une nouveauté s’ajoute cette année : en commandant deux douzaines de biscuits, il sera possible d'obtenir la livraison dans la région de Richmond. Réservez rapidement auprès de l'agent jeunesse pour obtenir les biscuits au moment voulu. Ils sont évidemment disponibles au Tim Hortons et ceux qui veulent de plus grandes quantités pour les rencontres familiales ou d'affaires, contactez M. Dubuc la veille au 819 239-9091, ou par courriel à projeunes@ville.richmond.qc.ca/ pour que les biscuits Sourire soient prêts le lendemain.