Un succès bien mérité pour la 160e de l’Expo-Richmond

Canton de Cleveland (RC) – Parmi les plus anciennes expositions agricoles du Québec et des Cantons-de-l’Est, celle de Richmond étalée sur quatre jours, du 8 au 11 septembre dernier, a été en mesure de fêter avec mérite sa 160e édition. La meilleure nouvelle demeure cependant la température qui a fait la différence.

Pour 2016, le comité organisateur sous la présidence de Clifford Lancaster a choisi de souligner une nouvelle décennie en prenant soin d’offrir aux exposants et visiteurs un terrain revigoré, ce qui a bonifié plusieurs activités dont celles des tirs de tracteurs, camions et des courses de tracteurs de gazon. L’installation de nouvelles clôtures et une ligne électrique pour les véhicules de camping ont également été appréciées.

« Pour la 160e année, nous avons choisi d’offrir un beau terrain, mais comme pour les années d’avant, c’est la température qui fait la réussite de l’exposition au plan monétaire. Cette année, la soirée de vendredi et toute la journée de samedi ont été absentes de pluie. Le soleil et la chaleur étaient présents et samedi, les automobiles se sont dirigées vers le stationnement les unes dernières les autres jusqu’à 20 heures », relate M. Lancaster.

Le beau temps a ainsi permis de conclure les activités de la programmation, dont celles des spectacles, jugements et concours réunissant les chevaux, vaches laitières et autres grands et petits animaux. Aux animaux s’ajoutent les tirs et courses de tracteurs et camions modifiés, incluant les tracteurs à gazon. À ces activités s’ajoutent les attractions foraines, les volets musicaux, l’artisanat, l’horticulture, les entreprises de services et véhicules agricoles, les compétitions de chiens, les visites d’écoliers et autres attraits qui ont attiré à la fois les adultes, familles et enfant.

Secondé par un noyau de bénévoles appuyant les membres du conseil d’administration, la 160e édition s’avère une belle réussite. « Nous allons bientôt nous regrouper pour faire le bilan, mais nous savons déjà que les revenus sont amplement supérieurs à l’an dernier. Au niveau de la sécurité, tout c’est bien passé et la température a fait toute la différence », de conclure Clifford Lancaster.