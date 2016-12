L’autocueillette de légumes et de fleurs, c’est créateur de souvenirs

Sherbrooke – Même si l’été tire à sa fin, la saison de l’autocueillette se poursuit de plus belle pour divers légumes, fleurs, courges, pommes, poires, raisins, fraises et citrouilles. Parfois oubliées, plusieurs productions à cueillir soi-même demeurent offertes par plusieurs producteurs de la région.

Ainsi, que l’on pense aux tomates, concombres, piments doux et forts, betteraves, céleris raves, poireaux, oignons, zucchinis et courges fraîchement récoltés, il est maintenant possible d’en faire des provisions avant l’automne. Cueillir soi-même et consommer ces bons produits frais prolonge le plaisir estival.

La campagne L’autocueillette, c’est créateur de souvenirs regroupe 36 producteurs des Cantons-de-l’Est offrant de l’autocueillette à la ferme. En tout, ce sont 18 productions différentes qu’il est possible de rapporter chez soi après une visite chez le producteur. La campagne a débuté au mois de juin, avec la cueillette de camerise, et se termine en décembre, avec celle des arbres de Noël. Pensez de toujours appeler avant de vous rendre sur place afin de vous assurer de la disponibilité des productions.

Il est possible de trouver le calendrier de cueillette et la grille des producteurs et leurs productions sur le site createurdesouvenirs.com.

Bleuetière Harmonie Nature Melbourne

Jardins Zone Orange Ste-Anne-de-la-Rochelle

Ferme Fruitière Danie Saint-François-Xavier-de-Brompton

Ferme Fruitière Sévigny Saint-François-Xavier-de-Brompton

Fraisière Nadeau Saint-François-Xavier-de-Brompton

Plantations Stéphan Perreault Val-Joli