La Grande Marche de la sclérose en plaques, pour les gens d’ici

Sherbrooke - L’association de la sclérose en plaques de l’Estrie est fière d’annoncer la tenue d’une nouvelle édition de La Grande Marche, un événement rassembleur visant à amasser des fonds au profit des personnes atteintes de la SEP.

Les marcheurs sont attendus dès 9h30, le 11 septembre, au pavillon Armand-Nadeau du Parc Jacques-Cartier pour compléter leur inscription et le grand départ se fera à 11h. La Marche de cette année est d’autant plus importante que la totalité des dons récoltés restera en Estrie pour aider les gens d’ici. Comme il n’y a pas de frais d’administration, chaque dollar amassé contribuera à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques.

Un événement festif

La marche propose un circuit de 3.5 km autour du Lac des nations. Accessible aux personnes en fauteuils roulants, l’activité offre également de l’animation, un goûter pour les marcheurs et un kiosque de ravitaillement à mi-parcours.

Le groupe « Le BigBAM » donnera une touche des plus festives à cette journée en jouant pendant la période d’inscription et après, lors du goûter. Le BigBAM compte près de 20 musiciens, étudiants au cégep ou à l’université, professeurs, tous passionnés par la musique et prêts à divertir le grand public grâce à un répertoire aussi varié qu’entrainant, surtout lorsqu’il s’agit de soutenir des causes importantes comme la recherche sur la sclérose en plaques.