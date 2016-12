Activités à la Maison de la famille du Val St-François

Windsor – La maison de la famille les Arbrisseaux vous invite aux ateliers gratuits suivants :

Les matinées-rencontres. Elles vous offrent la chance de venir avec vos petits de 0 à 5 ans pour profiter de tous les jouets, livres et matériel de la Maison de la famille les Arbrisseaux. Dans une ambiance décontractée ; venez jouer avec vos enfants et rencontrer d’autres parents. Tous les lundis matins de 9 h 30 à 11 h 30. Venez quand vous voulez, pas besoin de vous inscrire. Au 111-115 rue St-Georges à Windsor.

Le groupe d’achat de Windsor. Tous les jeudis à 13 h. Joignez-vous aux personnes qui se rassemblent pour planifier des achats de groupe à prix réduit. Les produits d’épicerie sont de plus en plus chers et le budget familial n’est pas toujours facile à boucler. Cherchez-vous des moyens de faire des économies ? Le groupe d’achat de Windsor est pour vous! Demandez Catherine ou Mireille au 819 628-0077.

Jeux CréACTIF. À Windsor les mardis de 9 h 30 à 11 h 30 , du 13 septembre au 18 octobre. Venez vous amuser et bouger avec vos enfants de 2 à 5 ans. Expérimentez des activités favorisant leur développement (jeux actifs, bricolage et contes). Il est nécessaire de vous inscrire au 819 628-0077.