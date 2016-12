Yvon Vallières unique président d’honneur de l’expo agricole

Comté de Richmond (RC) – Tout comme son père Yvon Vallières, la députée du comité de Richmond sera présente à la 160e édition de l’Expo Richmond qui se tiendra du 8 au 11 septembre.

Cet événement annuel a réuni plus d’une fois le père et la fille sur le terrain du Canton de Cleveland. Bien reconnu au sein de la population du comté de Richmond, notamment auprès des agriculteurs, il a été député libéral durant tout près de 28 ans durant lesquels il a été ministre, whip en chef, délégué et aussi président de l’Assemblée nationale sous les gouvernances de Robert Bourassa, Daniel Johnson fils et Jean Charest.

M. Vallières a par ailleurs été le premier et unique président d’honneur de l’Exposition agricole du comté de Richmond. Cet honneur a été rendu il y a maintenant dix ans dans le cadre de la 150e édition.

Propos de messieurs Lodge et Vallières

À l’occasion des pages consacrées à la 150e Exposition agricole de Richmond dans l’édition de L’Étincelle du 2 septembre 2006, le journaliste Guy Marchand avait recueilli les propos de Harry Lodge et Yvon Vallières au sujet de cette présidence d’honneur.

« C’est une idée qui est venue à la table du comité organisateur et le choix de M. Vallières est excellent, puisque celui-ci a toujours été présent lorsque nous avons besoin d’un coup de main et il a notre exposition à cour, a déclaré M. Lodge. En lui confiant la présidence d’honneur, nous voulions aussi témoigner notre appréciation envers tous les efforts et le travail qu’il a fait pour l’exposition depuis qu’il est en politique », a t-il ajouté.

Pour sa part, Yvon Vallières commentait cette attention à son égard : « Je connais l’exposition agricole de Richmond depuis mon enfance et je me suis toujours fait un devoir de m’y rendre et même encore, soit que je suis en politique active, a t-il dit. Je suis très honoré d’avoir été choisi comme président d’honneur et pour moi l’exposition de Richmond représente la tradition puisqu’à sa façon, elle diffère des autres grâce notamment à ses bénévoles, qui se dévouent à tous les ans afin de maintenir cette activité fort importante non seulement pour la communauté mais pour l’agriculture en général. »