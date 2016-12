Une 160e édition axée sur la poursuite des acquis

Canton de Cleveland (RC) – Une autre décennie s’ajoute à l’Expo Richmond qui se tiendra les 8, 9, 10 et 11 septembre. C’est une 160e édition qui se mettra en branle dès jeudi sur le terrain situé en bordure de la route 143 à Canton de Cleveland.

Pour cette nouvelle étape, le conseil d’administration a choisi de mettre l’emphase sur les bâtiments et le terrain. «Nous avons fixé de nouvelles clôtures en bordure du terrain qui ont l’avantage de bien délimiter le secteur et d’avoir une belle apparence. Nous avons aussi fixé une nouvelle enseigne à l’entrée qui indique les 160 ans de l’expo. Une ligne électrique a été installée pour les campeurs et nous avons travaillé fort pour disposer d’un beau terrain propre en espérant qu’il n’y aura pas de pluie abondante », précise Clifford Lancaster, qui a jusque-là entamé en discontinu trois termes à titre de président du CA.

Tout est près pour cette nouvelle édition avec la présence des nombreux animaux de ferme grands et petits (poney, lapins, volailles, etc.), dont une centaine de vaches laitières et autant du côté des chevaux sans oublier les bovins ; les spectacles et jugements d’animaux de diverses races, les équipements et véhicules agricoles, l’horticulture et l’artisanat et des activités pour les jeunes.

Au niveau des attractions, les manèges de Beauce Carnaval seront de retour afin d’assurer l’ambiance foraine qui a l’avantage d’attirer beaucoup de monde sur le site. Les groupes et orchestres de musique country et rock mettront aussi du piquant à l’évènement qui se déroulera durant quatre jours.

Une fête et des expositions centenaires

Depuis 160 ans, l’Expo Richmond demeure un évènement axé sur l’agriculture, particulièrement en ce qui a trait aux animaux de fermes et des récompenses qui soulignent la qualité des troupeaux, pâturages et l’effort des agriculteurs. Les paysages de la région de Richmond et des alentours témoignent de ces efforts. À l’approche des dernières semaines des vacances estivales durant lesquelles les fermiers s’activent aux diverses récoltes et à l’importance des troupeaux, les expositions agricoles situées sur le territoire des Cantons-de-l’Est sont graduellement en préparation. C’est le cas des expos centenaires de Bedford, Coaticook, Cookshire, Ayer’s Cliff, Bromont et Richmond qui rassemblent à la fois les agriculteurs anglophones et francophones. « C’est gros party !, lance Clifford Lancaster. Chaque exposition attire les fermes des alentours et aussi celles des autres régions. C’est comme une grande famille. »

Dans le cas de l’Expo de Richmond, le Canton de Melbourne, Danville, Durham, Saint-Claude et Windsor sont très présents auprès des municipalités de Cleveland et Richmond pour la tenue des quatre jours d’activités. À ces lieux s’ajoutent les agriculteurs et la population reliés aux territoires de la MRC du Val-Saint-François et du comté de Richmond.

Prédominance des tracteurs et camions

Si les animaux et équipements de fermes occupent une large part du terrain, les compétitions d’engins de diverses tailles et puissance mugissent à moteurs ouverts. Les nombreuses classes et épreuves de camions et de tracteurs modifiés attirent beaucoup de monde sur le terrain du Canton de Cleveland. Et c’est également ainsi pour les autres expositions estriennes.

Ce volet est devenu important pour l’Expo Richmond puisqu’il génère des revenus appréciables auxquels se greffent des attractions qui attirent particulièrement les enfants, jeunes adultes et familles.

En tenant compte des acquis, les organisateurs s’attendent à réunir de 15 000 à 20 000 personnes sur le terrain de l’Exposition agricole du comté de Richmond du 8 au 11 septembre prochain. Et puisque la vogue est aux moteurs modifiés, les organisateurs souhaitent que Dame Nature puisse « modifier » la température si nécessaire.