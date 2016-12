Après le pari de l’exode, une troisième phase liée aux soins adaptés

Windsor (RC) – C’est en avril dernier que la 3e phase des Résidences Château du Bel Âge s’est achevée pour un investissement de 4 M$. Contrairement aux deux autres phases, l’inauguration a surtout rassemblé les résidents, parents et amis qui peuvent maintenant disposer d’un lieu adapté aux gens en perte d’autonomie et à leurs proches.

Partageant cette réalisation avec leurs partenaires financiers Alain et Catherine Rossi, ainsi qu’avec son épouse Diane Nadeau qui assure un apport important au sein du Château du Bel Âge, Raphaël Francoeur est à l’origine des trois étapes d’investissement, dont la plus récente consacrée à une clientèle spécifique, soit celle des gens en perte d’autonomie qui ont besoin de soins appropriés sans devoir nécessairement être transféré vers un centre de soins de longue durée (CHSLD). À ce partenariat s’ajoute l’apport monétaire de la Ville de Windsor qui s’imbrique à la nouvelle réalisation.

Cette troisième phase a cheminé depuis l’hiver dernier avec un bâtiment de trois étages érigé sur l’ancien terrain du Métro Brunelle. Cette bannière est d’ailleurs discrètement de retour par le biais d’une identité spécifique. À Windsor, c’est Le Général, Marché rue principale inc., qui est la propriété de Dominique Samson Desrochers. L’épicerie de quartier, qui a entre autres l’avantage d’une clientèle de proximité, demeure cependant un commerce locatif qui ne partage pas les entrées du nouveau bâtiment afin d’assurer la sécurité et la quiétude des résidents.

Une, deux, trois

« Nous avons réalisé deux phases successives en 2005 et 2011. La première avait un but précis, celui d’offrir un lieu de résidence répondant aux attentes et besoins des aînés de Windsor et de la région et, du même coup, de freiner l’exode de celles et ceux qui n’avaient d’autres choix que de se tourner vers Sherbrooke ou d’autres centres urbains. À travers ces étapes, des espaces au deuxième palier ont été réservés afin de permettre à des résidents en perte d’autonomie d’être dans un contexte sécuritaire et approprier. C’était aussi à l’avantage des proches parents et des couples qui demeure au Château du Bel Âge », rappelle M. Francoeur.

À partir de 2013, l’engorgement du secteur public, dont celui des CHSLD (centre hospitalier de longue durée), a incité Raphaël Francoeur et Diane Nadeau à considérer un environnement à mi-chemin entre les services de résidences privées en milieu urbain, moins enclines à assurer des soins de santé pointus, et celui des CHSLD coincés par de longues listes d’attente. C’est à partir de ce cheminement que le projet de la 3e phase s’est amorcé avec l’approche d’un partenariat public et privé, à travers lequel se greffent les subventions gouvernementales liées à la spécificité des soins de longues durées.

« Il y a certaines différences de soins et de coûts à considérer. Le CHSLD reçoit une clientèle plus lourde tandis que des aînés en résidences peuvent bénéficier de soins à la carte, selon leur état et leurs besoins. Avec cette nouvelle phase que nous avons inaugurée au printemps, beaucoup de nos résidents peuvent avoir des soins à coûts abordables. C’est le cas de l’aide à l’habillement et au déplacement, de l’hygiène, du bain, de la literie, de la gestion des médicaments, d’une nourriture de qualité et autres services qui permettent d’assurer le bien-être de nos gens », considère Diane Nadeau.

Quant à la construction de la troisième phase, il s’agit d’un bâtiment de type B2 selon les lois, règlements et codes administrés par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Il est doté de plusieurs aménagements (accès, codes, alarmes, lumières, gicleurs et autres aménagements) qui assurent la sécurité des résidents, incluant les personnes seules, les couples ainsi que les proches qui peuvent les visiter.

En ce qui trait au personnel des Résidences du Château du Bel Âge, leur nombre varie de 165 à 170 et sont présents à travers les 153 appartements résultant de chacune des phases. Dans le cas de la 3e phase, les propriétaires ont choisi de mettre l’emphase sur les intervenants sociaux.

De l’exode des aînés de Windsor et de la région vers les centres urbains durant la deuxième moitié des années 2000, les deux phases successives ont à la fois attiré une clientèle windsoroise, limitrophe et régionale. Avec la troisième phase, l’avenir est à l’étape d’une clientèle à la recherche de soins adaptés et accessibles, et pour le moment, l’exode va du côté de Windsor.