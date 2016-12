L’équipe de Karine Vallières s’agrandit

Comté de Richmond – La députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, Karine Vallières, annonçait le 1er septembre la venue d’une nouvelle ressource dans son équipe de circonscription, soit Philippe Girard.

« Je connais Philippe depuis que nous avons fait des débats lors de la campagne électorale de 2012. Son tempérament posé, sa maîtrise des dossiers et son désir de faire changer les choses m’ont vite interpellée. Nous avons toujours gardé contact et lorsqu’il m’a annoncé sa démission à titre d’employé de la Coalition Avenir Québec (CAQ), c’est sans hésitation que j’ai demandé à le rencontrer », a expliqué la députée.

M. Girard se joindra à l’équipe le 12 septembre prochain à titre de conseiller politique principal et responsable du bureau de circonscription. Près de 50% des citoyens du comté de Richmond résident de l’arrondissement sherbrookois de Rock-Forest-Saint-Élie-Deauville, ce qui amène la députée à gérer quotidiennement certains dossiers conjointement avec le député de Sherbrooke et ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l’Estrie, Luc Fortin. Il sera donc appelé à travailler également avec l’équipe de M. Fortin.

« Les gens me reconnaissent maintenant une certaine audace et une façon moins traditionnelle de faire les choses. Dans le comté de Richmond, je parle souvent de « transpartisanerie ». Ce que je veux, c’est de m’entourer des meilleurs parce que les gens de la circonscription le méritent. La CAQ et le PQ cherchent à diviser et à exclure. Moi, à mon image, je veux rassembler et inclure. Je suis là pour tout le monde. Ça se reflète dans le parti que j’ai choisi, soit le Parti Libéral du Québec, et ça se reflète dans les personnes qui m’entourent », a précisé Karine Vallières.

Rappelons que M. Girard a été candidat pour la CAQ dans le comté de Sherbrooke en 2012 et 2014. Il a par la suite été recherchiste pour l’aile parlementaire de cette même formation politique jusqu’à tout récemment, avant de remettre sa démission pour des différences au niveau « des valeurs organisationnelles, stratégiques et, désormais, idéologiques».

« L’appel de Karine m’a surpris, mais ravi en même temps. Elle représente tellement ce qui était à la base ma motivation en politique : être collé sur la réalité, vivre le terrain et pousser pour faire avancer les enjeux qui préoccupent les gens de nos communautés, ceux pour qui on travaille au quotidien», s’est réjoui Philippe Girard.