Caritas Estrie : 17 000 $ pour le Val-Saint-François

Val-Saint-François (RC) – Caritas Estrie a annoncé le 18 août la distribution de ses enveloppes pour le district 23, qui regroupe les trois principales zones de la MRC du Val-Saint-François : Richmond, Valcourt et Windsor. Onze projets locaux ont reçu une aide financière d’un montant total de 17 000 $.

Les conseils des Chevaliers de Colomb de Windsor, Richmond, Valcourt et Bonsecours, la Maison des jeunes de Valcourt, le Centre d’action bénévole de Richmond, Action Partage, les Scouts et les Filles d’Isabelle de Windsor sont au nombre des groupes soutenus.

Pour administrer ces enveloppes, recevoir et sélectionner les demandes, le Fonds a fait appel à des comités locaux composés de représentants de Caritas Estrie, de l’Archidiocèse de Sherbrooke et des Chevaliers de Colomb. Pour le district 23, le comité était formé de Michel Purcell (Richmond), André Cloutier (Windsor) et Clément Beauchemin (Valcourt).

« Ce fonds est renouvelé chaque année puisqu’il est financé par les campagnes de Caritas Estrie, soit la Campagne du pain partagé et la Campagne pour la paix. Le prochain appel aura lieu en mars 2017 et les formulaires de demande seront disponibles dès janvier 2017 sur le site (caritas-estrie.org) », rappelle le coordonnateur de Caritas Estrie, Michel Boulanger, qui était présent pour la remise des enveloppes annuelles.

Grâce au Fonds de lutte contre la pauvreté et l’injustice, Caritas Estrie distribue 191516 $ à la grandeur de l’Estrie. Près de 149 projets, en lien avec la lutte contre la pauvreté et l’injustice, la jeunesse, la famille, seront mis de l’avant par des organismes socio-communautaires de partout en Estrie. Malgré une baisse des dons en 2015, Caritas Estrie a été en mesure cette d’année de rehausser le bilan de plus de 3000 $.