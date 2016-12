Commission scolaire Eastern Townships - Retour en classe pour l’année scolaire

Magog – Le mercredi 31 août 2016 est le jour de la rentrée pour les élèves du primaire et du secondaire de la Commission scolaire Eastern Townships (CSET). Le personnel des écoles et des centres accueillera cette année plus de 5300 élèves au primaire et au secondaire de même que plus de 1100 étudiants à l’éducation aux adultes et à la formation professionnelle. La CSET est heureuse d’annoncer que ce nombre représente une augmentation de sa clientèle étudiante pour une troisième année consécutive.

Les écoles et les centres prêts pour une nouvelle année scolaire

Ces derniers jours, les différentes équipes-école ont été occupées à préparer la nouvelle année scolaire et elles sont maintenant prêtes à accueillir les élèves. Comme c’est la tradition à la CSET, les membres de l’équipe de direction ont visité chacune des écoles et des centres afin de souhaiter la bienvenue aux enseignants, au personnel de soutien, aux professionnels, aux chauffeurs d’autobus et aux directions d’école de retour au travail.

Un environnement qui soutient la réussite scolaire

Toujours avec le souci d’offrir un environnement accueillant et favorable à l’apprentissage, la CSET investira près 3,4 millions de dollars dans ses infrastructures en 2016-2017. Les projets incluent l’entretien et la rénovation de ses bâtiments et terrains de même que l’amélioration et l’ajout de terrains de jeux et d’espaces verts.

Éducation aux adultes et formation professionnelle... ...atteindre vos buts !

Le personnel des quatre centres d’éducation aux adultes et de formation professionnelle encouragera plus de 1100 étudiants à atteindre leurs buts durant cette année. Que ce soit pour compléter le secondaire, obtenir un certificat, changer de carrière ou relever un nouveau défi, le personnel des centres est formé de professionnels compétents qui se consacrent à guider les étudiants adultes vers le développement et l’atteinte de leur plein potentiel.

Faire partie du programme d’élèves internationaux...vivre l’expérience d’une vie!

Le programme d’élèves internationaux accueillera dans les écoles et les communautés cette année près de 65 élèves venant de partout à travers le monde. Plusieurs d’entre eux seront accueillis au sein d’une nouvelle famille grâce au programme de logement dans les familles d’accueil et auront ainsi la chance de vivre un échange culturel privilégié, unique et intime.