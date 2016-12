Autobus scolaires : conseils de prudence

Val-Saint-François – Les écoles vont bientôt rouvrir leurs portes et le Conseil canadien de la sécurité aimerait rappeler aux automobilistes de faire preuve de la plus grande prudence lorsque les autobus scolaires emprunteront de nouveau les routes.

Même s’il s’agit d’un phénomène annuel, le retour des autobus scolaires donne souvent lieu à des accès d’impatience et de confusion à propos du Code de la route ainsi qu’à une augmentation des décès et blessures de jeunes piétons entre septembre et novembre.

Cela étant, voici quelques conseils de prudence qui assureront la sécurité de tout le monde, du plus petit passager au conducteur de l’autobus en passant par vous-même :

Prévoyez plus de temps pour atteindre votre destination. Le fait que vous soyez pressé ne vous autorise pas à faire abstraction du Code de la route et à mettre la vie d’autrui en danger.

Lorsque le bras de signalisation d’arrêt d’un autobus scolaire est actionné et que ses feux rouges clignotent, arrêtez-vous. C’est la loi. Ne redémarrez pas avant que les feux clignotants ne soient éteints étant donné que des enfants pourraient toujours être dans les alentours ou tenter de traverser la rue. Dans la plupart des cas, la circulation doit s’arrêter dans les deux directions à moins que la voie publique ne soit séparée par un terre-plein.

Ralentissez dans les zones scolaires. Soyez attentifs et prudents dans les quartiers résidentiels où il y a des enfants également. Si vous vous déplacez lentement et de manière prévisible, les enfants se sentiront plus à l’aise et seront moins susceptibles de se précipiter.

Évitez de faire des manœuvres comme des virages à trois points et des demi-tours dans les zones scolaires. Ces manœuvres sont souvent mal connues des enfants et ils ne s’y attendent pas si bien qu’ils pourraient se trouver au mauvais endroit au mauvais moment.

Obéissez toujours aux brigadiers scolaires et respectez les panneaux de signalisation, en particulier ceux qui concernent les piétons et les zones scolaires.

Donnez une grande marge de manœuvre aux cyclistes. De nombreuses instances exigent une distance minimum d’un mètre. De plus, vérifiez par-dessus votre épaule avant d’ouvrir votre porte pour vous assurer que vous ne l’ouvrez pas accidentellement sur un cycliste.