Windsor choisi pour accueillir le poste de la SQ du Val-Saint-François

Val-Saint-François (RC) – Le Conseil des maires de la MRC du Val Saint-François a validé le 17 août dernier, par vote majoritaire, le choix de Windsor pour accueillir le nouveau poste de la Sûreté du Québec. La nouvelle construction vise à répondre aux besoins actuels en matière de sécurité publique.

« Le comité de sécurité publique (CSP) de la MRC avait demandé plus tôt à la Sûreté du Québec de procéder à l’analyse des trois sites qui avaient signifié leur intérêt à recevoir le nouveau poste, soit le Canton de Melbourne, Richmond et Windsor. L’analyse réalisée conjointement par la SQ et la Société immobilière du Québec (SIQ) a tenu compte de l’efficacité des services et de la desserte policière offerts à l’ensemble de la population du Val-Saint-François. À la lumière de cette analyse, il ressort que l’emplacement de Windsor se démarque de façon significative », indique le communiqué transmis par la MRC.

Satisfaction et déception

L’emplacement choisi pour le nouveau poste sera situé à même la superficie du nouveau Parc de la 55, là où le projet du Groupe Laroche est en branle depuis le printemps dernier. La mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, est très heureuse de la décision. Il en va toutefois autrement pour son homologue de Richmond, Marc-André Martel et ses collègues de la région, dont celui de Canton-de-Melbourne, qui ont voté en bloc afin de protéger l’acquis du poste de la SQ à Richmond.

C’est donc en se basant sur la recommandation de ce rapport que six des sept maires du CSP ont appuyé le choix de Windsor comme emplacement du futur poste de la Sûreté du Québec. Outre Windsor, les six autres villes et municipalités favorables au feu vert sont Saint-Denis-de-Brompton, Stoke. Val-Joli, Canton de Valcourt et ville de Valcourt. Richmond a pour sa part refusé l’emplacement, ce qui est compréhensible en regard de la présence du poste Val-Saint-François de la Sûrété du Québec qui est situé depuis des décennies à Richmond.

« La Table des maires s’est par la suite prononcée par vote majoritaire, 12 maires sur 18, en faveur de la recommandation de son Comité de sécurité publique. Les maires favorables à la recommandation représentent 22 160 des 30 173 citoyens de la MRC du Val-Saint-François. Cette décision permettra de franchir une nouvelle étape dans l’échéancier de la construction du nouveau poste de la MRC », ajoute le communiqué.

Cheminement

De cette décision, le préfet de la MRC et maire de Stoke, Luc Cayer, retient l’aboutissement de cette étude qui a l’avantage de débloquer d’une façon plus concrète la volonté de désigner un espace adéquat pour un nouveau poste. « Directeur de poste retraité de la SQ et maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Claude Sylvain a choisi de quitter son poste de président au sein du comité de sécurité publique, en janvier dernier. En tenant compte de son expertise, c’est le maire de Saint-Denis-de-Brompton, Jean-Luc Beauchemin, également ex-directeur de poste à la SQ, qui assure maintenant la présidence du CSP. Dès le début de 2016, la Table des maires voulait que ce dossier aboutisse et le but premier, c’était d’assurer des services efficaces aux citoyens », rappelle M. Cayer. »

Mais comme le rappelle le préfet de la MRC, la réalisation du nouveau poste n’est pas pour demain. L’analyse de la SQ et de la SIQ chemine maintenant à la direction du commandant du district de l’Estrie, Claude Desgagnés, et du lieutenant du poste du Val-Saint-François, Martin Dupont. Viendra ensuite le cheminement vers le ministère de la Sécurité publique.