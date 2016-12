Alain Rayes, le Ironman du parlement canadien

VICTORIAVILLE – Le député de Richmond-Arthabaska et porte-parole adjoint de l’Opposition officielle aux Affaires étrangères, M. Alain Rayes, vient de réaliser un exploit hors du commun ce weekend alors qu’il a complété le Ironman de Mont-Tremblant en compagnie de sa conjointe Catherine Lacoste. Il devient ainsi le premier parlementaire canadien, de la législature actuelle, à réaliser un tel exploit qui consiste à enchaîner 3,8km à la nage, 180km de vélo et 42,2 km de course à pied.

Celui qu’on surnommait déjà le maire le plus en forme du Québec alors qu’il était à la tête de la ville de Victoriaville vient définitivement de décrocher un nouveau titre qui le rend très fier. «Je dois admettre que je pars de loin, lorsque j’ai débuté la politique, je ne portais pas attention à mon alimentation et à l’entrainement et j’ai vite constaté que ma santé se détériorait. C’est suite à une conférence de Pierre Lavoie que j’ai décidé de prendre ma santé en main… et aujourd’hui je suis Ironman pour la deuxième fois ! »

Le principal intéressé se réjouit d’autant plus d’avoir réussi à conclure cette épreuve physique et mentale au côté de sa douce moitié Catherine Lacoste, à qui il attribue son changement de comportement.

« Sans ma femme, je ne serais certainement pas un Ironman aujourd’hui. Catherine a été une véritable inspiration pour moi et l’entrainement nous permet de passer du temps de qualité ensemble malgré nos horaires chargés ». Il a réussi à boucler l’épreuve en 12h23m25secondes et sa conjointe en 11h43m04s, ce qui la classe 6è dans son groupe d’âge.

Un véritable ambassadeur des saines habitudes de vie

Ce n’est pas la première fois qu’Alain Rayes fait les manchettes pour ses exploits sportifs. En effet, l’année dernière, alors qu’il était en pleine campagne électorale, il avait pris une pause pour réaliser son tout premier Ironman. Ce dernier a également complété des demi-Ironman et plusieurs marathons à ce jour, mais pour le principal intéressé, l’objectif ne se limite pas adopter de saines habitudes de vie, mais bien à en faire la promotion auprès de la population. À cet effet, Alain et Catherine organisent pour une deuxième édition l’événement « Viens faire ton tour » les 17 et 18 septembre prochain. Cette activité rassemblera des milliers de personnes qui viennent courir ou marcher en compagnie du député et de sa conjointe afin d’amasser des fonds pour des organismes de la circonscription.

« Je veux être un modèle positif pour la population et je crois profondément qu’avec une population active et en santé, les limites de notre société peuvent être repoussées. »

Pour obtenir de plus amples informations sur l'événement Viens faire ton tour ou pour vous inscrire, visitez le site www.viensfairetontour.ca