Le Club des voitures anciennes de Sherbrooke s’implique pour les gens d’ici !

Sherbrooke – C’est avec grand plaisir que l’Association de la sclérose en plaques de l’Estrie (ASPE) renouvelle son partenariat avec le Club de voitures anciennes de Sherbrooke pour la 22e édition de l’exposition Les Belles de Fleurimont qui aura lieu ce dimanche, 28 août 2015.

Petits et grands sont attendus entre 8h30 et 16h00 au Centre Julien-Ducharme de Fleurimont pour y admirer les quelques 600 voitures anciennes, sports et modifiées qui seront exposées. Le prix d’admission est de 5$ pour les adultes et 2$ pour les enfants de 12 ans et moins. Tous les profits seront remis à l’ASPE pour améliorer les services aux personnes atteintes et financer la recherche sur la sclérose en plaques au CHUS, ici en Estrie.

Sur le site, une ambiance festive et une musique rétro attendent les visiteurs qui pourront explorer les kiosques d’un petit marché aux puces et profiter de la cantine et du comptoir de consommations mis à leur disposition.

L’Association de la sclérose en plaques de l’Estrie est un organisme à but non lucratif offrant soutien et disponibilité aux personnes atteintes de sclérose en plaques ainsi qu’à leur entourage. Rappelons que la SEP est une maladie imprévisible et évolutive qu’aucun traitement ne peut présentement guérir et dont les causes sont, à ce jour, inconnues. La faiblesse musculaire, la perte d’équilibre, la fatigue extrême et les troubles de la vues en sont quelques symptômes. En Estrie, ce sont plus de 2000 personnes qui sont atteintes.

Pour de plus amples renseignements sur l’exposition Les Belles de Fleurimont, veuillez communiquer avec M. Pierre Casavant, du CVAES au 819-575-9949 ou avec M. Jasmin Noël, de l’ASPE au 819-812-3300.

Exposition Les Belles de Fleurimont

Centre Julien-Ducharme, Fleurimont

28 août 2016, 8h30 à 16h00

Entrées visiteurs : 5$/adulte, 2$/enfant

Le prix des entrées sera remis à l’ASPE