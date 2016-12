Des gens d’affaires pour la sauvegarde du Mont Saint-Patrice

Richmond – La Corporation du Couvent Mont-Saint-Patrice est fière d’annoncer la formation d’un groupe d’hommes et de femmes d’affaires influents de la région afin de sauvegarder un fleuron important du patrimoine de Richmond.

Étant tous motivés et engagés dans la communauté, leur principal rôle en tant qu’organisation à but non lucratif sera de lancer une vaste campagne de financement visant à sauver le Couvent Mont Saint-Patrice (connu sous le nom de Centre d’art de Richmond) dont la construction remonte à 1883.

Les objectifs sont d’assurer la pérennité de ce bel édifice patrimonial et de préserver l’intégrité du bâtiment tout en établissant son autofinancement. La Corporation souhaite améliorer les conditions d’usage locatif pour attirer de nouveaux usagers du monde culturel et communautaire et conserver les seize qui s’y trouvent actuellement, dont le Centre d’action bénévole, le Centre d’art de Richmond, le Club de l’Âge d’or et la Popote roulante.

Deux phases

Pour supporter l’ensemble du projet, un plan de financement en deux phases a été mis en place. La première vise la contribution des instances publiques, tant municipales, régionales que provinciales. Pour ce qui est de la deuxième phase, un comité est présentement à pied d’œuvre sur la mise en place d’un montage financier qui comportera notamment l’organisation d’une collecte de fonds.

Le conseil d’administration et tous les acteurs touchés de près ou de loin par le couvent sont très positifs face à la réalisation de ce projet. À terme, celui-ci améliorera la qualité de vie au travail pour ses nombreux utilisateurs, redeviendra une fierté pour la région et encouragera une saine gestion du bâtiment.

Conseil d’administration

Rappelons que c’est à l’hiver 2016, que la corporation du Couvent Mont-Saint-Patrice fut créée sous la présidence de Benoit Saint-Pierre, ingénieur retraité de Rio Tinto Alcan. Celui-ci s’est entouré d’un conseil d’administration de 10 personnes dont les qualifications et les compétences sont garantes du succès de l’entreprise. On y retrouve, Carole Kipling, directrice du Réseau Centre à titre de secrétaire et Herman Herbers, planificateur financier retraité de Desjardins, en tant que trésorier. À cette équipe s’ajoutent huit administrateurs : Denis Beaubien du bureau d’avocat Denis Beaubien ; Jean-Paul Deslauriers, PDG de Produits Hevea ; Emmanuel Duchesne, PDG de Exo-S ; Nick Fonda, président du conseil d’administration du Centre d’art et conseiller municipal de Richmond ; Shawn Frost, associé chez Raymond Chabot Grant Thornton ; Marcien Gaudet, ingénieur retraité ; Alain Lemaire, cofondateur et président du conseil d’administration de Cascades inc. et Normand Pelletier, directeur de division chez Usinatech.