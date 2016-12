La relève agricole de l’Estrie inquiète pour l’achat local

Estrie – Aboli par le ministre Pierre Paradis lors de l’abrogation de l’article 18 du Règlement sur les fruits et les légumes frais le 4 août dernier, il n’est maintenant plus obligatoire pour les commerçants d’apposer la mention « Produit du Québec» sur les fruits et légumes québécois lorsqu’ils sont vendus en vrac dans les marchés ou les épiceries.

« Le système qui était déjà en place, malgré ses imperfections, fonctionnait relativement bien, d’expliquer David Beauvais, président de la relève agricole de l’Estrie. Il avait le mérite de garantir aux consommateurs qu’ils achetaient un produit d’ici, un produit québécois. »

Rappelons que l’achat local, comme le témoigne la croissance de l’achalandage dans les marchés publics depuis quelques années, est devenu un critère important pour de nombreux ménages québécois. La disparition de ce terme va inévitablement entraîner non seulement une réduction des ventes des producteurs québécois, mais aussi un climat d’incertitude chez les consommateurs déjà nombreux à recherche les produits d’ici.

« Abandonner le terme « Produit du Québec » pour se fier uniquement à la bonne volonté des commerçants, c’est se tirer dans le pied : les agriculteurs québécois font d’excellents produits, ils en sont fiers et les consommateurs aussi. Il faut remédier à la situation, et vite », d’insister David Beauvais, aussi jeune agriculteur de Magog.