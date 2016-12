12e édition du Festival de l’auto ancienne de Richmond

Richmond – Suite au succès remporté par l’édition 2015 qui a accueilli plus de 400 exposants et 3500 visiteurs au centre-ville de Richmond, la rue Principale Nord accueille à nouveau le Festival de l’auto ancienne de Richmond. Comme par le passé, toutes les activités seront gratuites et l’exposition est ouverte à tout véhicule comptant au moins 25 ans d’existence.

Le Festival débutera le samedi 13 août avec l’évènement Cruising Night à compter de 17 h. La soirée s’amorcera du même coup par un souper en plein air avec chansonnier. Par la suite, dès 20 h, le groupe The Wonder’s Band occupera l’estrade du parc urbain. Grâce à leurs huit musiciens et chanteurs chevronnés, aux danseurs et décors rétro, les festivaliers pourront revivre l’époque glorieuse de la musique des années ’50 et ’60 et passer une soirée inoubliable.

L’exposition de voitures anciennes se poursuivra le dimanche 14 août dès 10 h et les Cool Brothers joueront des chansons d’époque jusqu’à 16 h. Les visiteurs pourront admirer les belles d’antan et de nombreux prix de présence seront remis aux exposants de voiture ancienne.

Le lieu central des deux jours du festival sera situé à la Place René-Thibault, rue Principale Nord.