Camping et parc Watopeka : un été record

Windsor (RC) – Accessible depuis le 15 avril, le camping et parc Watopeka profite d’un printemps agréable et d’une très belle période estivale durant lesquels le soleil a été dominant.

Le responsable du lieu, Noël Leclerc, observe une hausse d’achalandage de 25 à 30 pour cent qui se poursuit depuis le début du mois d’août. En tenant compte des prochaines semaines et de l’automne qui se pointera à la fin de septembre, l’accroissement devrait se maintenir jusqu’à la fermeture du camping et du parc le 15 octobre prochain.

« Au fil des étés, nous faisons en sorte d’accroître la visibilité du lieu et cette année, l’installation des pancartes à la sortie 71 de l’autoroute 55, nord et sud, ont contribué à attirer les adeptes du caravaning, les amateurs de plein air et de vélos qui veulent dormir sous la tente ainsi que ceux qui sont de passage. Depuis quatre ans, je suis présent durant trois jours à la Foire du VR à Sherbrooke afin de promouvoir notre camping et parc ainsi que la Poudrière et ça rapporte des dividendes », soutient M. Leclerc.

Dans le cas de Windsor, l’aire de plein air rejoint particulièrement les gens qui veulent se reposer dans un environnement calme, mais situé à peu de distance des commerces, restaurants, dépanneurs et autres services. « C’est de l’argent frais pour la ville et aussi pour les régions environnantes. De plus, ceux qui séjournent au camping peuvent compter sur l’accès de l’eau potable, des douches de l’aréna et d’autres services municipaux comme, entre autres, l’accès à la piscine et à la bibliothèque.

Pour l’ensemble du territoire de la MRC du Val-Saint-François, ce sont une trentaine d’attraits touristiques, boutiques gourmandes et restaurants qui s’offrent aux vacanciers séjournant au camping et parc Watopeka sur des bases journalière, hebdomadaire ou mensuelle. À ces avantages s’ajoute celui de permettre aux campeurs de visiter les parents et amis.

S’il faut considérer que l’été a été particulièrement chaud et ensoleillé, la saison 2017 pourra profiter des cinq dernières années qui ont forgé la réputation du camping et parc Watopeka.