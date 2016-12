Grand besoin de familles d’adoption pour les félins

Estrie – Pirate, Costeau, Mustang, Moustache, Peanut… Depuis le début du mois, plus de 200 chats ont franchi les portes de la Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie et espèrent, aujourd’hui, avoir le bonheur de connaître une nouvelle vie familiale.

Près d’une trentaine de chats âgés entre deux mois et sept ans sont déjà disponibles à l’adoption. Plus d’une soixantaine d’autres le seront également au cours des prochains jours, le temps qu’ils soient stérilisés, vaccinés, vermifugés et micropucés par l’équipe médicale du refuge. Sans compter la quarantaine de félins présentement en familles d’accueil, mais qui reviendront sous peu à la SPA de l’Estrie.

« Si vous avez l’intention d’adopter un chat bientôt, le moment ne peut être mieux choisi, car la diversité est au rendez-vous!, déclare la responsable des communications et porte-parole de la SPA, Cathy Bergeron. Nous hébergeons présentement autant de chatons que de chats, aux personnalités et aux caractéristiques physiques des plus variées. »

Qu’ils proviennent de portées ou qu’ils aient été soit abandonnés par leurs gardiens qui ne pouvaient plus en prendre soin, soit trouvés errants, ces chats sont doux, amicaux et enjoués. « Nous souhaitons de tout cœur leur trouver de bonnes familles de façon à ce que nous puissions en accueillir d’autres en cette période fort occupée, d’affirmer la porte-parole. Nous sommes présentement, et ce, jusqu’à la fin de l’automne, en pleine saison des chatons», rappelle-t-elle.

Des chats non stérilisés…

Parmi les quelque 75 chats volontairement apportés à la SPA de l’Estrie par leur gardien respectif, une trentaine provenait de portées. « Depuis le début du mois, nous avons reçu 26 chatons issus de neuf portées, indique la porte-parole. Mais là où le bât blesse, c’est au chapitre des chats non stérilisés : des 203 accueillis au total, seulement dix étaient déjà stérilisés au moment de franchir nos portes, déplore la porte-parole, qui réitère l’importance de la stérilisation. Ce geste comporte plusieurs avantages, dont la prévention de diverses maladies, la diminution de l’agressivité chez les mâles et l’élimination des périodes de chaleur chez les femelles ».

Aux chats volontairement abandonnés par leur famille, s’ajoutent ceux qui ont été trouvés et apportés à la SPA de l’Estrie; ils sont quelque 125 félins dans cette situation. « Ces animaux sont arrivés au refuge sans collier, donc sans aucune identification, précise la porte-parole. Toutefois, la plupart ont manifestement une famille quelque part, car ce sont des animaux très sociables et en bonne santé.

Malgré la réglementation en vigueur dans plusieurs municipalités estriennes et exigeant l’enregistrement des animaux de compagnie, incluant les chats, force est de constater que plusieurs gardiens ne respectent toujours pas cette obligation, déplore la porte-parole. Or, un chat identifié retournera presque assurément à la maison comparativement à un qui ne l’est pas, puisque le médaillon de la SPA de l’Estrie est l’outil par excellence pour retracer la famille du chat fugueur ou perdu.

Et aux gardiens de chats qui se croient à l’abri d’une telle éventualité, Cathy Bergeron n’hésite pas à affirmer que les fugues et les égarements surviennent plus souvent qu’on ne peut le croire. « Le comportement animal est imprévisible. Et nos statistiques parlent d’elles-mêmes : chaque jour, nous recevons des appels de gens qui ont perdu leur chat et, chaque jour aussi, nous accueillons des chats perdus », conclut-elle.