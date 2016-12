Val-Saint-François – La MRC du Val-Saint-François, en partenariat avec les Sentiers de l’Estrie, proposera un événement original le 18 septembre prochain : la Randonnée gourmande du Val-Saint-François. Il s’agit d’une première activité de ce genre en Estrie offrant un parcours facile de 10 kilomètres depuis le marais de Kingsbury jusqu’au Canton de Melbourne.

Ce qui fait l’originalité de la randonnée, ce sont les trois haltes gourmandes, incluant le dîner, qui seront installées directement sur le sentier. Sur chaque halte, des producteurs locaux seront présents pour faire déguster leurs produits. Douceurs sucrées, boissons, vins, fromages, et autres gourmandises seront au menu. Au total, ce sont 12 producteurs qui seront présents pour faire découvrir les produits du Val-Saint-François.

L’ensemble des dégustations ainsi que le dîner sont inclus à l’événement (35 $ adulte / 15 $ enfant). Un service de bar sera proposé à la fin du parcours pour celles et ceux qui souhaiteront accompagner leur dîner d’une boisson locale (service de bar non inclus dans le coût).

Pourquoi cet événement ?

Combiner la beauté des paysages et les joies du plein air à la cuisine du terroir est une tendance forte. De plus en plus de visiteurs sont à la recherche d’expériences originales pour découvrir les bons produits locaux. Le Plan de développement touristique de la MRC prévoit justement la mise en place d’événements gourmands valorisant les environnements bucoliques du territoire.

C’est de là qu’est née l’idée d’une activité associant la randonnée à la découverte des produits gourmands. L’attrait des québécois pour la randonnée étant grandissant, voilà une opportunité de se démarquer des nombreux autres événements gourmands déjà proposés ailleurs.

Inscriptions et informations pratiques

Cette activité est proposée uniquement sur inscription. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 12 septembre auprès des Sentiers de l’Estrie (www.sentiersdelestrie.qc.ca) ou par téléphone au 819 864-6314.

Lors de l’événement du dimanche 18 septembre, des départs auront lieu toutes les 15 minutes de 9 h 30 à 11 h 30. Chaque groupe sera accompagné d’un guide des Sentiers de l’Estrie. À la fin du parcours, un service de navettes sera offert pour ramener les gens au lieu de stationnement à Kingsbury.