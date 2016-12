Festi-BBQ du Marché Lovacore de Racine

Racine – Le Marché Locavore soulignera en grand la Semaine québécoise des Marchés publics en conviant les citoyens et au Festi-BBQ. L’activité se tiendra le samedi, de 9 h à 13 h.

Les produits Lovacore (hot-dogs, bières et vins) seront disponibles sur place et avec tous les autres produits disponibles, il y aura de quoi se régaler. Également, tous les producteurs résidents et des artisans seront également sur place.

L’offre et la diversité des produits frais, notamment ceux des maraîchers, sont pratiquement à leur apogée estivale. C’est l’occasion pour y venir, que ce soit pour faire son marché ou encore profiter de l’ambiance festive et villageoise unique.

Déjà 8 ans

Le Marché Locavore profitera de cet évènement pour souligner sa huitième année d’existence. Qu’il s’en est passé des choses depuis 2009! Des quelque 300 visiteurs hebdomadaires à ses débuts, le Marché accueille maintenant en moyenne 800 visiteurs par samedi, et a même atteint 1 300 visiteurs le 30 juillet dernier. Jamais ses fondateurs n’auraient espéré pareil engouement et succès pour une telle initiative communautaire.

Pour l’occasion, le parrain d’honneur du Marché Locavore, le comédien et metteur en scène Normand Chouinard, sera sur place pour échanger avec les visiteurs et les médias sur les produits du Marché, ses coups de cœur et sur l’importance de l’approvisionnement local et les circuits courts.