Kevin Bombardier se joint à l’équipe de Karine Vallières

Comté de Richmond – C’est le 29 août prochain que le valcourtois Kevin Bombardier se joindra à l’équipe de la députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Karine Vallières.

En tant qu’agent de migration Place aux jeunes pour la MRC du Val-Saint-François du projet Conciliation études-travail et du Trio étudiant Desjardins, M. Bombardier a développé un réseau permettant de faciliter l’intégration des jeunes dans la région. Détenteur d’un baccalauréat en Communication, rédaction et multimédia, et participant activement à la vie de sa communauté, il mettra tout son savoir-faire et sa créativité dans la recherche de solutions au service de la population de la circonscription de Richmond.

« Kevin est un gars d’action. Son dynamisme, sa connaissance des enjeux du comté, ses aptitudes pour mobiliser différents intervenants, dont les élus municipaux, sont autant d’atouts pour répondre aux besoins de l’ensemble des citoyens », indique Karine Vallières.

Kevin Bombardier agira à titre d’attaché politique du bureau de comté. À ce titre, il accompagnera les citoyens, les entreprises, les organismes et les municipalités de la circonscription de Richmond. « Son esprit d’analyse et son sens de la débrouillardise permettront de continuer à atteindre de belles réalisations pour les gens de chez nous », assure la députée.