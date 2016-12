Danville – Le Club Aéromodèles Asbestos organise de nouveau cette année son spectacle aérien d’avions et d’hélicoptères téléguidés miniatures. L’évènement aura lieu la fin de semaine des 6 et 7 août à sa piste située au 201, chemin Saint-Claude à Danville.

Si le beau temps est de la partie, il y aura près d’une quarantaine de pilotes professionnels provenant de différents clubs du Québec.

Plusieurs de ces pilotes épatent la foule chaque année avec leurs prouesses et leurs figures acrobatiques époustouflantes. Parmi celles-ci, on peut penser au « torque roll » qui consiste à maintenir l’avion perpendiculaire au sol suspendu seulement par la poussée de l’hélice. Certains pilotes poussent même l’audace jusqu’à frôler la pelouse avec la queue de l’avion.

Durant ces deux journées, de 10 h à 17 h, les visiteurs pourront admirer l’exposition de plusieurs modèles réduits, assister à des démonstrations de différents types de vol d’avions et d’hélicoptères, ainsi que recevoir des explications sur l’aéromodélisme, un loisir encore méconnu pour plusieurs personnes.

L’évènement est offert gratuitement à toute la population. De plus, un espace, avec estrades, est réservé pour les spectateurs. Bienvenue à tous, on vous attend en grand nombre. Pour plus d’informations, s’adresser à Serge Auger au 819 878-3253 ou Richard Cloutier au 819 879-2633. Vous pouvez également regarder le site internet au clubaeromodelesasbestos.com pour plus de détails et les indications routières.