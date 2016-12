Alain Rayes nommé porte-parole adjoint de l’Opposition officielle aux Affaires étrangères

Richmond-Arthabaska – Le député conservateur de Richmond-Arthabaska se voit confier de nouvelles responsabilités alors qu’il devient le porte-parole adjoint de l’Opposition officielle aux Affaires étrangères.

Après avoir complété sa première session parlementaire à titre de porte-parole adjoint de l’Opposition officielle en matière de Sécurité publique et Protection civile, c’est maintenant à titre de porte-parole adjoint aux Affaires étrangères qu’Alain Rayes représentera son parti. Pour le principal intéressé, cette promotion est accueillie favorablement.

« Je suis très reconnaissant des opportunités que m’offre le Parti conservateur depuis que j’ai été élu. À titre de porte-parole adjoint aux Affaires étrangères, je pourrai continuer de parfaire mes connaissances et ainsi mieux représenter la population canadienne et les citoyennes et citoyens de ma circonscription. »

Le député de Richmond-Athabaska ne devrait pas chômer dans ses nouvelles fonctions puisque le ministère des Affaires étrangères a été clairement identifié comme une pierre angulaire du gouvernement Trudeau. Avec Stéphane Dion à la tête de ce ministère, le gouvernement poursuit un agenda ambitieux en la matière.

« La sécurité, le développement économique, le développement social, les droits de la personne, la diplomatie, voilà autant de choses qui découlent de ce ministère fort important. Je veillerai donc à remplir mes nouvelles responsabilités de façon à ce qu’au-delà des grands discours, le Canada continue d’être un pays qui agit dans l’intérêt des Canadiens et de ses partenaires internationaux, affirme le député. »