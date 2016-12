Un camp de jour adapté pour les enfants et jeunes adultes

Windsor (RC) — Sept enfants et jeunes adultes de 7 et plus, qui ont un handicap physique ou mental, peuvent profiter depuis le 28 juin d’un camp de jour adapté à Windsor. L’initiative revient à une mère bien connue de la communauté, Roxanne Vallières, qui a décidé de mettre sur pied une alternative permettant à ces jeunes de profiter de la saison estivale à travers diverses activités.

« Avec l’accord des parents, j’ai mis de l’avant l’idée que des jeunes de Windsor et de la région puissent s’amuser et se divertir durant l’été. Les appuis de la mairesse Sylvie Bureau et la Caisse Desjardins du Val-Saint-François m’ont permis d’aller de l’avant avec ce projet qui me tient à cœur depuis l’an dernier », précise l’ex-présidente du Festival du papier qui est aussi une maman d’enfants atteints d’un handicap.

Jusqu’à l’approche du retour des classes, le camp est accessible durant deux jours par semaine, les mardi et jeudi, de 9 h à 16 h. Ces deux journées offrent aussi un service de garde le matin et en début de soirée. De plus, Roxanne Vallières s’est assurée d’un abri convenable, soit celui du bâtiment de l’Association du soccer mineur de Windsor.

« C’est un très beau projet pour les jeunes, les parents et le milieu. Je savais que Roxanne irait jusqu’au bout avec l’énergie qu’on lui connaît. Cette première année estivale laisse entrevoir un bel avenir pour ce camp de jour », considère Mme Bureau, qui était présente la semaine dernière à la piscine municipale de Windsor avec tous les participants.

Le Trio Desjardins et la Ville de Windsor ont bonifié le projet avec l’apport d’une éducatrice spécialisée et trois étudiantes et étudiant provenant des Services récréatifs.